Sözcü, Bakırhan üzerinden terör örgütü SDG’nin avukatlığında

ALİ KARAHASANOĞLU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı sonrasında, DEM Parti de isteksiz bir şekilde de olsa, Terörsüz Türkiye sürecine destek verdi..

Hatırlayın ilk günlerini.

Sözcü gazetesi, şehid annesi Pakize Akbaba’yı manşete alıyor.

Ertesi günü Şehid Aileleri Dernek Başkanı ile röportaj yapıyor.

Sonraki gün İyi Parti milletvekili çakma ülkücü Selçuk Türkoğlu ağzından, süreci yargısız infaza tabi tutuyor..

CHP’li ulusalcıların takdimi ile “Bu gelişme, Türkiye’nin bölünme sürecine girdiğini gösterir” mavallarını kamuoyuna empoze ediyorlardı..

25 yıl cezaevinde kalmış, cezasını bu dünyadaki kanunlara göre çekmiş PKK’lı teröristler cezaevinden çıktığı gün, “Sürec gereği PKK’lı teörist cezaevinden çıktı” diye, ahlaksızca yalanlar eşliğinde, sanki PKK ile pazarlık yapılıyormuş, bu pazarlık sebebi ile teröristler tahliye oluyorlarmış gibi, rezilce söylemleri haber adı altında bu ülkenin insanlarına yutturmaya kalktılar..

Şehid aileleri basiretli davrandılar.

Oyuna gelmediler..

“Terör örgütü silah bırakacak ise. Teröristler cezalarını yatıp, sonra çıkacaklar ise.. Bizim buna bir itirazımız yok” dediler..

Şehid ailelerini kışkırtma ile süreci baltalayamayacağını anlayan Sözcü gazetesi, şimdi başka bir noktaya evrildi..

Silah bıraktırma sürecinde, “İşte bayrak indiren DEM’ller”, “İşte bölünme isteyen DEM’liler”, “İşte Anayasa’nın ilk 4 maddesini değiştirme isteyen DEM’liler” şeklinde, onlarca manşet ile DEM’i yerden yere vuran Sözcü ekibi..

Şimdi DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı televizyonlarına çıkarmışlar..

Hani muhataplarına esaslı soruları yöneltirler, tartışmalı konulara açıklık getirmeye çalışırlar, özellikle de attıkları manşetlerle ilgili bir şeyleri, muhataplarına söyletirler..

Anlarım..

Muhataplarına konuşturup söylettirdikleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı tahkir ettirmeye çalışmak..

Haberin spotuna, bu ülkenin bir medya organı değil de, Suriye’yi bölmek isteyen SDG’nin, Kandil’de hâlâ ayak sürten bir grub teröristin sözcüsü gibi, bu ülkenin dışişleri bakanına laf söyletiyorlar..

Ve o sözleri bir küçük itiraz ile bile eleştirmiyorlar..

Söyleşiyi Sözcü gazetesine aktarırken daha dikkatli olmuşlar, “Silah bırakan PKK’lılar, kamplara geri döndüler” demişler..

İnternet sitelerinde ise, “Tuncer Bakırhan SÖZCÜ TV’de soruları yanıtladı! ‘Öcalan’ın çağrısında SDG yoktu’ ” ifadesini tercih etmişler..

Hemen hatırlatayım..

Geçtiğimiz aylarda vefat eden Sırrı Süreyya Önder, cok net olarak söylemişti: “Öcalan’ın çağrısı, SDG’yi de kapsıyor” demişti..

DEM’li vekil öldü..

Şimdi kalanlar, “SDG dahil değil” diyorlar..

