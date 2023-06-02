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Dünya Çok sayıda ölü ve yaralı var! Hindistan’da tren kazası
Dünya

Çok sayıda ölü ve yaralı var! Hindistan’da tren kazası

Yeniakit Publisher
2023-06-02 21:08:00 -
Çok sayıda ölü ve yaralı var! Hindistan’da tren kazası

Hindistan’daki Bahanaga İstasyonu'nda iki trenin çarpışmasıyla 50 kişi hayatını kaybetti, 350 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Odisha eyaletindeki Balasore kentinde bulunan Bahanaga İstasyonu'nda bir tren karşıdan gelen yük treniyle kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 50 kişi hayatını kaybederken 350 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan tren enkazında hala yolcuların bulunduğu ifade ediliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek hayatını kaybedenlerin ailelerine bağ sağlığı diledi.

Hindistan’da her yıl demiryollarında yüzlerce kaza meydana geliyor. Bu kazaların çoğunun insan hatası, teknik arızalar ve yetersiz ekipman nedeniyle olduğu belirtiliyor.
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