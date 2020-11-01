  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çok önemli! Emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak
Gündem

Çok önemli! Emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, sosyal medyadaki ev kiralarının yükseltildiği yönündeki paylaşımlara ilişkin, "Deprem sonrası herkes fedakarca çalışıyor. Böyle bir durum varken sosyal medyada yapılan bu tür paylaşımların provokatif olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 15:53:00 -
Çok önemli! Emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak

Güleroğlu, sosyal medyada paylaşılan "İzmir'de ev kiralarının yükseltildiği" iddialarıyla ilgili AA muhabirine, sosyal medyadaki fotoğraflarda gösterilen ilanların, hangi ilde olduğunun belli olmadığını vurguladı.

Bölgedeki emlakçıların kapalı olduğunu dile getiren Güleroğlu, "Deprem sonrası herkes fedakarca çalışıyor. Böyle bir durum varken sosyal medyada yapılan bu tür paylaşımların provokatif olduğunu düşünüyorum." dedi.

Emlakçıların sadece mal sahibinin talebine göre hareket ettiğini dile getiren Güleroğlu, "İzmirli emlakçılar olarak depremzedelerden, mağdur kişilerden hizmet bedelini almayacağız." diye konuştu.

"Ekran görüntüleri alınarak, şikayet başvurusu yapılabilir"

Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise iddiaların doğru olmamasını temenni ettiklerini aktardı.

Birçok otel sahibinin depremzedelere konaklama imkanı sağladığını belirten Ağaoğlu, tüm vatandaşların yardım yapmak için ellerini taşın altına koyduğunu söyledi.

Ağaoğlu, "Eğer fiyat artışı yapan varsa onlar fırsatçıdır. Bunlar sadece depremzedeleri değil kira yardımı yapan devleti de soymuş olacaktır. Fiyatları yükselttikleri belirlenen kişilerle ilgili ekran görüntüleri alınarak tüketici kanunu kapsamında şikayet başvurusu yapılabilir. Bu kişiler haksız fiyat artışı nedeniyle cezalandırılacaktır." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Çilingiroğlu müjdeyi duyurdu: Kemerleri bağlayın
Gündem

Mehmet Çilingiroğlu müjdeyi duyurdu: Kemerleri bağlayın

ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili müjdeli bir haber verdi.

Mehmet Metiner, Burhan Kuzu'nun vefatı sonrası isyan etti
Gündem

Mehmet Metiner, Burhan Kuzu'nun vefatı sonrası isyan etti

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden AK Partili eski vekil Burhan Kuzu'nun ölümünü siyaset malzemesi yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Öz..
AÖF güz dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacak? AÖF sınav tarihleri!
Eğitim

AÖF güz dönemi vize sınavlarının ne zaman yapılacak? AÖF sınav tarihleri!

AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bölümlerinde okuyan öğrenciler AÖF sınav tarihlerini merak edi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay