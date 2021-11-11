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Sağlık Çok önemli araştırma! Koronada o sır çözüldü
Sağlık

Çok önemli araştırma! Koronada o sır çözüldü

Aynı evde yaşadığı ebeveynleri ya da akrabaları koronavirüse yakalanmasına rağmen test sonuçlarında negatif sonuç çıkmaya devam edenler ile ilgili yapılan bir araştırmada dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı. İngiltere’de yapılan bir araştırma, aynı evde yaşadığı bütün aile fertleri koronavirüs olmasına rağmen semptom göstermeyen ve negatif test sonucu elde eden bireylerin “boş enfeksiyon” deneyimi yaşadığını ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 18:35:00 - 2021-11-11 18:39:20
Çok önemli araştırma! Koronada o sır çözüldü

 

 

Aynı evde yaşadığı ebeveynleri ya da akrabaları koronavirüse yakalanmasına rağmen test sonuçlarında negatif sonuç çıkmaya devam edenler ile ilgili yapılan bir araştırmada dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı.
İngiltere’de yapılan bir araştırma bu tür insanların neden virüs yüzünden hastalanmadığını tespit etti. Bilim insanları aynı evde yaşadığı bütün aile fertleri koronavirüs olmasına rağmen semptom göstermeyen ve negatif test sonucu elde eden bireylerin “boş enfeksiyon” deneyimi yaşadığını tespit etti.

Habere göre; vücuttaki T-hücrelerinin virüsü yok ettiğini tespit eden İngiliz bilim insanları bu keşfin gelecekte geliştirilecek aşılarda yeni bir yöntemi de tetikleyebileceğini söyledi.

“T-hücreleri artıyor”

London College Üniversitesi’nde görevli olan ve araştırmayı yürüten Leo Swadling, “Herkesin yakın çevresinde duyduğu bu kişilerin neden koronavirüs olmadığını inceledik. Fakat bu insanların genel olarak virüsle temas edip etmediğini ya da vücudun doğal yollarla virüsü yenip yenmediğini bilmiyorduk” dedi.

Bilim insanları İngiltere’de salgının ilk dalgasında görevli sağlık çalışanlarının kan değerlerini inceledi.

Araştırmada Covid-19’a yoğun maruz kalan 58 kişinin Covid-19 testinin negatif çıktığını tespit eden uzmanlar fakat bu kişilerin T-hücresinde bir artış meydana geldiği tespit edildi. Bu artışın koronavirüse maruz kalmamış kişilere oranla daha yüksek olduğu belirtilirken, “Bu araştırma bize insanlardaki T-hücrelerinin önceki hastalıklardan ve gripten dolayı bir hafızası olduğunu ve dolayısıyla insanları Covid-19’dan da koruduğunu düşündürüyor” açıklaması yapıldı.

“Bağışıklığı daha uzun sürüyor”

Koronavirüsün yayılmasının başında T-hücrelerinin bu virüsü fark ederek vücudu uyardığını açıklayan Reading Üniversitesi’nde görevli Alexander Edwards, “Bu araştırma bize bağışıklık sistemini aktive edecek fakat semptom göstermeyecek kadar virüse maruz kalanların sonuçlarını gösterdi” yorumunu yaptı.

Öte yandan T-hücresinin yarattığı bağışıklığın antikorların yarattığı bağışıklıktan çok daha uzun olduğu ve yıllarca insanı koruyabildiği tespit edildi. Şu ana kadar geliştirilen aşılar genel olarak antikorlar ile ilgili. Antikorlar koronavirüsü durdururken buna karşılık etkisi de zaman içinde azalıyor. T-hücrelerinin yarattığı koruma ise uzun süre devam ediyor.

Bilim insanları T-hücresine yönelik bir aşının gelecekte benzer hastalıkları engelleyebileceğini dile getirdi.

 

 

 

 

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