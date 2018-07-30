THY - Trabzon
0553 313 94 23

Çok nadir görülen Ebabil Kuşları, Karabük'ü mesken tuttu!

Dünyanın en nadir rastlanan kuşlarından biri olan Ebabil kuşları Karabük şehrini ve Safranbolu'yu mesken tuttu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:41
Çok nadir görülen Ebabil Kuşları, Karabük'ü mesken tuttu!

Dünya üzerinde kendine has özellikleri ile gizemini koruyan, Kuran-ı Kerim’de de Fil Suresi’nde geçtiği üzere kabe’yi yıkmak için gelen Ebrehen’in filler ordusunu, gagasında taşıdığı taşlarla yenilgiye uğratan Ebabil kuşları Karabük’ten sonra Safranbolu’da da görüldü. Üç hafta önce Karabük Bahçelievler Aile Sağlık Merkezi’nde personeller tarafından bulunan Ebabil kuşu bu sefer de Safranbolu Kent Ormanı'nda bulundu.

Nadir rastlanan türlerden olan Ebabil kuşunun yaptığı araştırmalar sonucunda etçil olduğunu öğrenen kent ormanı işletmecisi Kerem Demir, kuşa haşlanmış yumurta ve kıyma vererek beslemeye çalıştı. Demir tarafından orman girişinde yerde hareketsiz bulunan Ebabil kuşu ilgi görürken, çocuklar dokunarak incelemeye çalıştı. Doğa Koruma ve Parklar Müdürlüğüne teslim edilene kadar koruma altına aldı. İlgi gören kuşu çocuklar dokunarak incelemeye çalıştı. Demir bulduğu kuşun, araştırma yaparak Ebabil kuşu olduğunu öğrendi.

"İLK BAŞTA KIRLANGIÇ YAVRUSU OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Sabah saatlerinde işletme yerinin kapısına geldiğinde, kapının önünde yerde bir kuş yavrusu bulduğunu söleyen Demir, “Korkudan titrer halde, yaralı gibi duruyordu. Elimize aldık, ilk başlarda bunun kırlangıç yavrusu olabileceğini düşündük. Hatta o şekilde binamıza getirdik. Belirli bir zaman geçtikten sonra piknik için gelen vatandaşlardan bir iki tanesi bu kuşun kırlangıçtan ziyade Ebabil kuşu gibi duruyor dedi. Hakikaten görsellerden baktığımızda bunun ebabil kuşu olduğunu gördük” dedi.

"SAFRANBOLU'YU ÇOK SEVMİŞE BENZİYOR"

Demir, Ebabil kuşunun uzun yıllar sonra ilk defa Karabük’te görüldüğüne dair haberlerin üç hafta önce Karabük basınında, sonrasında ulusal basında yer aldığını belirterek, “O da bizim ilgimizi çekmişti. Hakikaten Ebabil kuşu olduğunu gördük. Uçamıyor yavru olduğu için. Ama sürekli uçma çabası içerisinde. Yere koyduğumuzda yerde durmuyor, elimize aldığımızda cana çok yakınlık gösteriyor. Hiçbir zaman insandan uzaklaşır gibi bir tavrı yok. Ebabil kuşu Karabük’ten sonra Safranbolu’da da kendine yer buldu. Safranbolu’yu çok sevmişe benziyor. Bundan sonrada Milli Parklara haber vereceğiz” diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:41
  1. Karabük
  2. Ebabil kuşu
  3. ebabil kuşları
  4. karabük
  5. safranbolu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Firavun zulmüne batılılar sessiz!
    1. Firavun zulmüne batılılar sessiz!
    2. Ankara Üniversitesi taban puanları 2018
    3. Davulcunun tokmağı, zurnacının zurnası..
    4. Falezlerden düşen genç yaşamını yitirdi
    5. Muharrem İnce'den 'olağanüstü..
    6. Hindistan'da çoğunluğu Müslüman 4..
    7. Adana'da hayvanseverler kedi parkı kurdu
    8. Korkunç olay! Polis, meslektaşını..
    9. Bozuk süt nasıl anlaşılır?
    10. Bedelli askerlik Erdoğan'ın onayına..
    11. MÜSİAD'dan faiz açıklaması! 'Doğru..
    12. Flaş! Trabzonspor 2 transferi KAP'a..
    13. YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve..
    14. Birbirleriyle uzun süre görüşmeyen..
    15. Casus papaz Brunson’un hedefi Kürt..
    16. MEB LGS adrese dayalı tercih sonuçları..
    17. Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu..
    18. “Şart olsun” sözünü kullanmanın hükmü..
    19. Kanada'dan Filistin'e 50 milyon..
    20. CHP’de son dakika kongre imzalar..
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?