Çok konuşulan uçak kazasının karakutusu çözüldü!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin uçağın karakutuları çözümlendi. Rapora göre uçağa inişe geçmeden 6 dk önce uçağa bir yıldırım isabet etti. Bu durum pliotlardaki stresi artırdı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin kaza kırım raporu tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin uçağın kara kutuları çözümlendi.

İnişten önce uçağa yıldırım isabet etti!

TRT Haber’in paylaştığı habere göre: Rapora göre uçağa inişe geçmeden 6 dk önce uçağa bir yıldırım isabet etti. Bu durum pliotlardaki stresi artırdı.

Kokpit ekibi inişe geçtikten sonra 06 yönündeki pisti önerdi. Pilotlar belirtilen piste değil ters istikametteki piste iniş planladı. Kaptan pilot frenleme sistemini devre dışı bıraktı. Uçağın son iniş safhasında sürat ve pozisyonu inişe elverişli değildi. Hava kontrolünün Türkçe uyarılarını yabancı pilot anlamadı.