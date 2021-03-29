Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusundan kötü haber

Kanal D'nin BKM yapımı Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden Arif Güloğlu bu haftaki bölümde yer almadı. 24 yaşındaki oyuncunun lenf kanseri şüphesiyle tedavi gördüğü ortaya çıktı. Her şey mart başında Güloğlu'nun rahatsızlanmasıyla başladı.

Tv100'ün haberine göre, Apar topar Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılan oyuncu akciğerlerinden ameliyat edildi. Doktor Güloğlu'nun şiddetle sigarayı bırakmasını önerdi. Ardından yapılan tetkiklerde de genç oyuncunun lenf kanserine yakalanma ihtimali üzerinde duruldu.

Arif Güloğlu'nun ailesi oğullarının tedavisini memleketleri Ankara'da devam etmesini istedi. Genç oyuncu şu günlerde hastalığıyla ilgili kesin tanının konulmasını bekliyor.

Lenf Kanseri (Lenfoma) nedir?

Lenf kanseri (lenfoma) vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir. Lenf kanseri en sık görüldüğü yerler; lenf bezleridir. Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir.