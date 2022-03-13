"Çok etkilendik" deyip ekledi: Bunu Türkiye'den öğrenmek istiyoruz

Sierra Leone Dışişleri Bakanı David Francis, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) hiçbir Afrika ülkesinin temsil edilmemesinin "tarihi bir adaletsizlik" olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Francis, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Francis, düzenlenen forumu "büyük bir başarı" olarak niteledi.

ADF'nin beklentileri tam olarak karşıladığına dikkati çeken Francis, Forum'un farklı sektörlerdeki dünya liderlerini, iklim değişikliği, uyuşmazlıkların çözümü, savaş ve barış gibi sorunların çözümü için yenilikçi diplomasinin nasıl geliştirilebileceğine dair fikirlerini paylaşması için bir araya getirdiğini belirtti.

Francis, Forum'da katıldığı panele ilişkin "şimdi dünyanın tüm bölgeleri için Afrika'yı destekleme zamanı." dedi.

Tüm küresel aktörlere, BMGK'nin reformu için görüşmeye öncülük etmeleri çağrısında bulunan Francis, BMGK'de görüşülen konuların yüzde 70-75'inin Afrika ilgili olduğuna dikkati çekti.

Francis, BMGK'de hiçbir Afrika ülkesinin temsil edilmemesini "tarihi bir adaletsizlik" olarak niteledi.

Bakan Francis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ADF'nin açılışındaki konuşmasında kullandığı "Dünya beşten büyüktür." değerlendirmesinde BMGK'de reform yapılması çağrısını yinelediğini belirtti.

Erdoğan'ın bu değerlendirmesiyle, Ukrayna krizinde 141 ülkenin oy kullandığına işaret ettiğini kaydeden Francis, ancak bu oyların veto edilmesi için sadece bir oyun yettiğini belirtti.

Bakan Francis, ülkesinin, BMGK'da reform yapılması için Afrika adına öncülük etme isteği olduğunu vurguladı.

Francis, Sierra Leone ile Türkiye'nin uzun süreli ve karşılıklı samimi bir ilişkisi olduğunu dile getirdi.

İki ülkenin, siyasi ve diplomatik ilişkilerinin dostça olduğuna dikkati çeken Francis, karşılıklı seviyede ticari yatırım olanaklarının geliştirildiğini belirtti.

Francis, siyasi seviyede de çok güçlü bir siyasi ilişki geliştirdiklerini ifade etti.

Mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çok yakın ve güçlü bir ilişki geliştirdiklerini söyleyen Francis, siyasi-diplomatik açıdan ilişiklerin güvenilir olduğunu kaydetti.

Francis, tarafların bundan sonra ticaret ve yatırıma odaklanacak bir ilişki geliştireceğine işaret etti.

Ülkesinin "yatırım olanakları yeri" ve bölgedeki barışçıl ülkelerden olduğunu vurgulayan Francis, turistik yerler veya yatırım fırsatları için ülkeye gelinebileceğini belirtti.

Sierra Leone'nin 10 ila 20 yılda orta gelirli ülkelerden biri olması istediğini kaydeden Francis, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'den öğrenmek istiyoruz. Türkiye'ye geldiğinizde ve Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna seyahat ettiğinizde altyapıdaki ilerlemeleri görüyorsunuz. Teknolojik ve altyapıyla ilgili gelişmelerden çok etkilendim."

Francis, Karadeniz Holding iştiraki Karpowership'in ülkenin elektriğinin önemli bir kısmını tedarik ettiğini ve Türk şirketi SUMMA'nın şu an yeni havaalanı terminalini inşa ettiğini dile getirdi.

Sierra Leone Dışişleri Bakanı Francis, ülkesinin savaş tarihiyle, Ebola geçmişiyle tanımlanmadığını bunlar yerine "güçlükleri yenebilen, dinamik ve girişken bir ülke" olarak tanımlandığını söyledi.

Ülkesinin eğitime yatırım yaptığının altını çizen Francis, Ebola salgınında edinilen sosyal bilinç sayesinde de Kovid-19 salgınının çok iyi yönetildiğini dile getirdi.

Francis, ülkesinin gelecek 10 ila 20 yılda orta gelirli ülkeler arasında yer alacağından şüphesi olmadığını ifade etti.