'Çok çok daha ciddi' dedi! Putin'in hastalığı bu mu? Flaş iddia

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şubat ayında kanser ameliyatı olduğu ileri sürüldü.

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde Halkla İlişkiler Departmanı'nın başındayken üniversite yönetiminin talebi üzerine 2019 yılının Haziran ayında görevinden istifa eden Valeri Dimitriyeviç Solovey, iddiasını "karar mekanizmasının merkezindeki" kaynaklara dayandırdı.

Adı belirtilmeyen bir diğer kaynak ise, Putin'in şubat ayında karın bölgesinden ameliyat olduğunu iddia etti.

Ses getiren bu haber, Putin'in Parkinson olduğuna ilişkin iddiadan iki hafta sonra gündeme geldi.

Kremlin, Putin'in Parkinson hastalığına yakalandığı yolundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmiş ve Putin'in gayet sağlıklı olduğunu bildirmişti.

Valeri Solovey ise, Putin'in sağlık problemleri sebebi ile ocak ayında görevi bırakmayı ve halefi olarak da kızı Katerina Tihonova'yı düşündüğünü ileri sürüyor.

Putin'in sağlık durumuyla ilgili konuşan Solovey, "Biri nöropsikolojik, diğer ise kanser" ifadesini kullandı.

Solovey, ikinci teşhise ilişkin "çok çok daha ciddi" değerlendirmesinde bulundu.

Putin'in sağlık durumu en son birkaç gün önce gündeme gelmişti.

Telekonfrans ile yapılan bir toplantı esnasında Putin öksürük krizine girmiş ve durum "Acaba koronavirüse mi yakalandı" sorusunu akıllara getirmişti.

Ancak Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ve koronavirüse yakalanmadığı ifade edildi.