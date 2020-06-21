Çok çarpıcı Türkiye açıklaması! Sisi ateşle oynuyor

Libya Ordusunun operasyonları artmışken, darbeci Sisi'den tansiyonu yükseltecek açıklama geldi. Sisi'nin "Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" şeklindeki sözlerine Libya Ordusundan, bu açıklamaların Libya'nın iç işlerine yapılmış apaçık bir müdahale ve savaş ilanı olduğu duyuruldu.

Güvenlik Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ ile Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Yusuf Alabarda, iki ülke arasında savaş çıkar mı sorusunu cevapladı.

"Türkiye sahada oynanan oyunu fark etti! sisi savaşı göze alamaz"

Mısır’ın Libya ile savaşmayı göze alamayacağını belirten Coşkun Başbuğ, "Sisi kendisini güdenlerin talimatıyla sınıra göstermelik sevkiyat yaptı. Türkiye sahada oynanan oyunu kısa sürede fark etti ve Libya'daki temsilcilerimizin çıkarları hedefe alındığında Hafter'in ve onu destekleyenlerin meşru hedefimiz olacağını açıkladı. Bu yüzden Sisi savaşı göze alamayacaktır. Savaşa yeltendiğinde Mısır'da linç edilir" ifadelerini kullandı.

"Mısır, Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi göze alamaz"

Dr. Eray Güçlüer, "Mısır, Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi göze alamaz. Çünkü böyle bir güçleri yok. Mısır için Libya tam bir bataklık olur. Kahire deklarasyonunda ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapmaları politik çözüm arayışında olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Mısır, IMF'den kredi aldı"

Mısır'ın bölgesel gerginliğe girmeyeceğine dikkat çeken Yusuf Alabarda, "Sisi'nin Libya'ya ilişkin yaptığı sert açıklamalar, ülkenin koronavirüs sürecinden çok yoğun etkilendiği, IMF üzerinden kredi aldığı döneme denk gelmekte. Sisi agresif tavrını sahada sürdürürse, kuşkusuz bunun ilk cevabını Mısır'ın sokağından alır" dedi.