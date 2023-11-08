Çok büyük facia! Sobadan çıkan yangın 8’i çocuk 14 kişinin canına mal oldu

Şili’nin güneyindeki Coronel kentinde gece saatlerinde gayri resmi olan bir göçmen mahallesinde yangın çıktı. Yangında 8’i çocuk olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti. Coronel Başsavcısı Hugo Cuevas yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin Venezuelalı oldukları üzerinde durulduğunu aktararak, "Bu, üzerinde çalışılan ve doğrulamamız gereken bir bilgi" dedi.

Sobadan çıkmış

Yetkililer, yangının evlerdeki birinde bulunan sobadan çıktığını aktararak, yangından etkilenen iki evde üç ailenin yaşadığını ifade etti. İçişleri Bakanı Carolina Toha, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.



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