  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gazze'ye çökme planı: ‘Bir sonraki aşama’ diyerek duyurdular! İsrail ne yapmak istiyor?

Hadi bi sor ben neden çekilmedim? Koltuğunu kaybettikten sonra ilk kez konuştu

Ne gram altın ne çeyrek altın! Kuyumcular en çok para kazandıran altını açıkladı: Kimse bilmiyor ama...

Türkiye'den ATAK helikopter alan ülke bu kez gözünü Bayraktar TB2'lere dikti

Milyonların merakla beklediği haber: Asgari ücret ve özel sektör ne kadar zam alacak? İşte tahminler...

Yuh olsun size! İsrail'in vahşetine kanlı kılıf

Türkiye'den sürpriz petrol ve doğalgaz hamlesi! Yetkili isim 'Çin ile anlaştık' diyerek duyurdu

İşleri güçleri fitne fücur! Gözaltına alındı

CHP yönetimi 3'e bölündü! İmamoğlu, PM'nin yüzde 25'ini ele geçirdi

Koç Holding'e Güney Kore'den çok kötü haber
Dünya Çok büyük facia! Sobadan çıkan yangın 8’i çocuk 14 kişinin canına mal oldu
Dünya

Çok büyük facia! Sobadan çıkan yangın 8’i çocuk 14 kişinin canına mal oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-08 12:23:00 -
Çok büyük facia! Sobadan çıkan yangın 8’i çocuk 14 kişinin canına mal oldu

Şili’nin güneyindeki Coronel kentinde göçmen mahallesinde sobadan çıkan yangın faciaya sebep oldu. Çıkan yangında 8’i çocuk 14 kişi hayatını kaybetti.

Şili’nin güneyindeki Coronel kentinde gece saatlerinde gayri resmi olan bir göçmen mahallesinde yangın çıktı. Yangında 8’i çocuk olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti. Coronel Başsavcısı Hugo Cuevas yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin Venezuelalı oldukları üzerinde durulduğunu aktararak, "Bu, üzerinde çalışılan ve doğrulamamız gereken bir bilgi" dedi.

Sobadan çıkmış 

Yetkililer, yangının evlerdeki birinde bulunan sobadan çıktığını aktararak, yangından etkilenen iki evde üç ailenin yaşadığını ifade etti. İçişleri Bakanı Carolina Toha, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23