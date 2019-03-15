Çocukta öksürüğü önemseyin

Uzmanlar ani öksürük vakalarının viral solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak geliştiğini, çocuklarda görülen öksürüğün ise 7 gün içerisinde geçmediği takdirde tedavisinin doktor gözetiminde yapılmasının şart olduğunu söyledi.

Burtom Biyofiz Mudanya Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm.Dr.Sinan Gültekin çocuklarda öksürüğün önemi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Öksürüğün havayolları iç cidarının uyarılması ile oluştuğunu belirten Gültekin, Ani öksürük vakalarının çoğu viral solunum yolu hastalıklarına bağlıdır. Öksürük hemen geçmeyebilir.Bir kaç hafta sürebilir.Öksürük nedeni belirlenip, nedene yönelik tedavi uygulanır.Unutmamak gerekir ki, öksürük teşhis değil, bir semptomdur.Tüm yaşlarda en sık görülen solunum semptomlarından biridir.Çabuk iyileşen ve viral enfeksiyonla oluştuğu düşünülen öksürük için tetkik yapılmasına gerek kalmaz" dedi.

Öksürüğün genellikle 3 haftayı geçmediğini belirten Gültekin, Üç haftadan kısa süren’’ akutöksürük’’, genellikle bir enfeksiyon hastalığına bağlıdır. Çoğunlukla kendiliğinden geçer. Üç haftadan fazla süren (bazılarına göre 6 hafta )ve her gün olan ,öksürüğe ’’kronik öksürük ’’ denir. Kronik öksürüğü tedavi edebilmek için, altta yatan neden tespit edilmelidir. Altta yatan neden ciddi olarak araştırılmalıdır. Önemli hastalıklar neticesinde gelişebilir. Yalnızca öksürüğü geçirme tedavisi etkisiz olur" diye konuştu.