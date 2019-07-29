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Çocuklarınızın ayaklarına dikkat edin

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Çocuk Ortopedisi Uzmanı Doç.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
Çocuklarınızın ayaklarına dikkat edin

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Çocuk Ortopedisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık, doğum sonrasında çocuklarda görülen ayak eğriliklerine dikkat çekti.


Çocuklarda doğum sonrasında görülen ayak eğriliklerinin aileleri oldukça tedirgin eden bir sağlık problemi olduğunu dile getiren Gaziantep Özel Anka Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Çocuk Ortopedisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık, “Pes Ekinovarus (PEV) veya çarpık ayak olarak da adlandırılan bu durum, en sık görülen doğum sonrası ayak anomalisidir. Bin doğumda bir oranında görülebilmektedir. Bu hastalıkta kemik doku, kıkırdak doku, kas ve tendonlar birlikte etkilenir. Eklem anatomisinde bozulma ve yumuşak dokularda kontraktür bulunur” dedi.


Doğumsal ayak eğriliklerinin kesin sebebinin tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık ve anne karnındaki süreçte ayak gelişiminde aksamadan kaynaklı olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Işık, şu bilgileri verdi:


“PEV olan bebeklerde başka doğumsal anomaliler de görülebilmektedir. Kalça çıkığı en çok eşlik eden anomalidir. Bu nedenle PEV olan bebekler başka anomali şüphesiyle değerlendirilmelidir. Günümüzde doğum öncesi yapılan rutin kontrol ultrasonlarında bu hastalık için daha çocuk doğmadan tanı konulabilmektedir. Eğer hamilelik döneminde tanı konulmadıysa bile doğum sonrası muayenede hemen tanınabilir. Bu bebekler doğduklarında ayaklar bilek seviyesinde aşağı ve içe dönüktür. Bu durumla karşılaşan aileler haklı olarak ciddi bir endişeye kapılabilmektedirler. Çarpık ayaklı doğan çocuklarda önemli olan nokta, tanı konulduktan sonra tedaviye mümkün olduğunca erken başlamaktır. Bu bebeklerde ayak eğriliklerine eşlik edebilecek diğer bazı hastalıklar da mutlaka düşünülmeli ve gerekli inceleme yapılmalıdır. Ailelerin bu hastalık hakkında bilgilendirilmesi ve tedavi sürecinin anlatılması ailelerin tedaviye olan uyumunu artıracaktır.”


Tüm dünyada uygulanan standart tedavilerin bizim ülkemizde de başarılı bir şekilde uygulandığını belirten Gaziantep Özel Anka Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Çocuk Ortopedisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık, şu bilgileri verdi:


“PEV tedavisinde amaç yere düzgün basan ve esnekliğini koruyan bir ayak elde etmektir. Geçmişten günümüze çok değişik tedavi metotları kullanılmıştır. Günümüzde ise artık Avrupa ve Amerika’da standart hale gelen yöntemler kullanılmaktadır.Çarpık ayakla doğan bebekler için günümüzde Ponsetti metodu ile tedavi popüler olarak kullanılmaktadır. Bu yönteme göre çarpık ayaklı doğan bebeklerde her hafta düzeltici alçılama yaparak tedaviye başlanır. Haftalık düzeltme alçılarının amacı deformiteyi en az hale getirmektir. Her hafta değiştirilen alçılar sayesinde ayağın içe dönüklüğü düzeltilir. Ayağın aşağı dönüklüğü ise son olarak düzeltilir. Bu aşamada aşil tendonu için küçük bir müdahale gerekebilir. Çünkü aşil tendonundaki kısalık alçılamalarla pek düzelmeyebilir. Modern tedavi yöntemleri başarı oranını oldukça arttırmıştır. Bazı çocuklarda 3 - 4 hafta, bazı çocuklarda 7 - 8 hafta uygulanan haftalık alçı tedavileri ve topuk kısmına yapılan küçük bir müdahale (Aşilotomi) ile başarılı bir tedavi sonucu elde edilebilir. Tedavi sonrasında ayak tamamen düzelmiş olsa da, 3-4 yaşına kadar hastalığın nüks edebileceği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle bir süre ayakları düzgün pozisyonda tutan yardımcı cihazlar kullanılmaktadır. Tedavisi tamamlanan bebekler için belli aralıklarla muayene ile kontrol önerilmektedir. Ayrıca doğum sonrasında tedavi edilmemiş veya ileri yaşlarda tekrar eden hastalık durumlarında hastanın deformite durumuna göre uygulanabilecek değişik tedavi yöntemleri de bulunmaktadır.”


Doğum sonrasında görülen ayak eğriliklerinden korkulmaması gerektiğini yineleyen Doç. Dr. Işık, tanı ve tedavisi mümkün olan bu sağlık probleminde erken dönemde tedaviye başlanmasının önemli olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:23
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