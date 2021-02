Çocuklarınızı uzak tutun! Kerimcan Durmaz bilinçaltındaki pisliği kustu! "Sana nasıl or*spu olunacağını öğreteceğim"

yeniakit.com.tr

İslam'ın binlerce yıllık sancaktarlığını yapan Müslüman Türk milletini içten çökertme projesi, tüm hızıyla her alanda sürüyor. Aileyi ve toplumu yıkıma uğratmanın bir diğer ayağı LGBT sapkınlığıyla birlikte genç nesillerin bilinçaltı bu tür propagandalarla da zehirlenmek isteniyor.

Türkiye'yi ve milleti daha önce aşağılayan ve hakaretlerde bulunan Kerimcan Durmaz isimli gay, "Peşimde" adlı bir şarkıyla ahlaksız bir klip yayınladı.

Beyninin sağ ve sol lobunu kullanmak yerine ahlaksızlıkla gündeme gelmeye çalışan Kerim Durmaz, gençlere rol model olarak pazarlanırken şarkı klibinde, küfürler ve şeytani semboller yer aldı.

"Sana nasıl o...pu olacağını öğreteceğim"

Şarkının ilk girişinde izleyicisine hakarette bulunarak fahişelik propagandası yapan Durmaz, "Ben iğnesi seni zengin edecek akrebim, şimdi dikkat edin! Sana nasıl or*spu olunacağını öğreteceğim" anlamına gelen İngilizce şu ifadeleri kullandı: "I am the scorpion whose sting will make you rich. Pay attention now! I’ll teach you how to be a b*tch"

Cinsiyet değiştirme ve LGBT teşvik ediliyor

Baştan sona LGBT sapkınlığını meşrulaştırması algısı işlenen klipte, Kerimcan Durmaz'ın sona doğru erkek iken kadına dönüşmesi de dikkat çekti.

Şarkı sözlerinde eşcinsel sapkınlık ile birlikte zengin bir hayat sunulduğu algısı pompalanırken, genç nesiller hedef alındı.

Erkek erkeğe iğrenç kareler

Klipte, toplumu dönüştürme çabası açıkça gözler önüne serilirken, öte yandan LGBT propagandası da yapıldı.

Yarı çıplak erkeklerle eşcinsellik içeren görüntüler, uçkur düşkünü Durmaz'ın aklının belaltından yukarı çıkamadığını yine ortaya koydu.

Orta parmak ile küfürler yer alıyor

Ahlaksızlığın zirve yaptığı klipte orta parmak hareketi ve "B*tch" küfürleri kullanıldı.

Şeytani sembollerle fonlayıcılara açık mesaj!

Klipte, aslında ipin ucunun kimlerin elinde olduğu da şeytani sembollerin kullanılması ile ortaya çıktı.

Şeytanı temsil eden "666" rakamının el hareketini yapan Kerimcan Durmaz, nereden fonlandığını ve 'proje'lendirildiğini ıspatladı.

Sapkınlığı fonlayan markalar şarkıda boy gösterdi

Şarkı klibinde Durmaz'ı fonlayan markalar da yer aldı. Kendisini destekleyen "Hermes Birkin, Missoni, Prada, Milano, Cartier, Lamborghini" markalarının yanında içki markası reklamı da yapıldı..

Kerimcan Durmaz, bu markaları alamayanlar içinse küçümseyici ifadeler de kullandı.

Yapımcıların hepsi yabancı

Klibi çeken yapım ekibinin tamamının yabancı olması ise dikkat çekti.

Peygamberimiz (S.A.V.) övgüsüne mazhar olan bu milletin, kendi kültüründen uzaklaştırılarak sapkınlık tuzağına düşürülmek istenmesi "1000 yıllık mağlubiyetin intikamı" olarak değerlendiriliyor.

Yurtdışından sapkınlara milyonlarca lira para akıtılıyor

Öte yandan LGBT’yi (Lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel) normalleştirmek ve yaygınlaştırmak için, uluslararası düzeyde gerçekleştirilen lobi faaliyetlerini Türkiye’de uygulayan 17 dernek bulunuyor. Bu derneklerin üye sayısı ise sadece 12 ila 230 arasında değişiyor.

Başta İsveç olmak üzere AB ve ABD fonluyor

17 LGBTİ derneğine, kuruluşundan 2021 yılına kadar yurt dışından 24 milyon 853 bin 433 dolar (yaklaşık 175 milyon) aktarıldığı tespit edildi. En fazla yardımın ise BM ve üye ülkeler, AB Delegasyonu ve büyükelçiliklerden yapıldığı ortaya çıktı. Buralardan yapılan toplam yardımın 15 milyon 174 bin 652 dolar olduğu belirlendi.

Yine İsveç’ten 6 milyon 111 bin 994 dolar, Belçika’dan 1 milyon 390 bin 814 dolar, Hollanda’dan 1 milyon 133 bin 223 dolar, Almanya’dan da 1 milyon 42 bin 748 dolar LGBTİ derneklerine aktarıldı.

144 üyeli derneğe yaklaşık 25 milyon TL

17 dernek içerisinde en fazla ‘yardım’ Ankara merkezli Kaos Gay ve Lezbiyen (KAOS GL) Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği’ne yapıldı. Buna göre, söz konusu derneğe 24 milyon 853 bin 433 doların yüzde 31’lik bölümü yani 7 milyon 896 bin 555 dolar aktarıldı. Derneğin üye sayısının ise 144 olduğu öğrenildi. KAOS GL’nin eşcinsel örgütler için fon rehberi hazırladığı ve söz konusu rehberde para alabilecekleri adresleri yazdığı ortaya çıkmıştı. Rehberde, hibe alınabilecek 14 ülkedeki 59 sivil toplum kuruluşu, aralarında ABD, Almanya ve Fransa’nın da bulunduğu 10 büyükelçilik ile CHP’li Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli Belediyeleri sıralanıyordu.

Bakan Soylu deşifre etmişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "ABD, Ankara’da LGBT derneklerine 22 milyon dolar yardım yapıyor." ifadesiyle sapkın faaliyetin arkasındaki ülkeleri deşifre etmişti.

Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Özçelik-İş Sendikasının düzenlediği toplantıya katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD’nin Ankara’da LGBT derneklerine 22 milyon dolar yardım ettiğini açıklamıştı.

Soylu, konuşmasında özetle şunları söyledi:

Dünya'nın en önemli devletlerinden bir tanesi yani Amerika, bir taraftan PYD'ye yardım ediyordu. Ama size yardım yaptığı bir yer daha söyleyeyim mi? LGBT'ye yardım yapıyor. Ankara'daki bir LGBT derneğine Amerika Birleşik Devletleri 22 milyon dolar yardım yapıyor. Beni burada konuşmamıza gerek var mı? Neyle karşı karşıya kaldığımızı ve hangi cereyanla karşı karşıya kaldığımızı. Aslında temel hedefin inancı, kimliği ve bu coğrafyadaki varlığı olduğunu ifade etmem için bundan sonra kelimelerle ifade etmeme gerek var mı acaba?