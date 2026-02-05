  • İSTANBUL
Gündem İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar
Gündem

İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ailesine uzandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Kaya hakkındaki iddialar yenilir yutulur cinsten değil. Dosyada "Yılan" kod adıyla ifade veren Yasmin Yörük isimli şahsın anlattıkları, CHP camiasında ve İstanbul kulislerinde bomba etkisi yarattı. Yasmin Yörük, Ali Kaya ile olan ilişkisini ve o gecenin karanlık detaylarını savcılığa tek tek anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, aralarında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada itirafçı olarak ifade veren Yasmin Yörük'ün savcılığa sunduğu ek ifadeler dosyaya girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Fenomenler ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

 

Operasyonda Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya, Bahadır Gürceer ile fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Çalık, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün de aralarında olduğu 19 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

 

15 bin dolar karşılığında görüştü

Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturmada itirafçı olan "Yılan" kod adlı Yörük'ün savcılığa verdiği ek ifadede, Ali Kaya ile 15 bin dolar karşılığında görüştüğünü söylediği belirtildi. Yörük, ifadesinde, "Ali Kaya bana uyuşturucu madde verdi. Yanımda yüksek dozda uyuşturucu madde kullanıyordu." dedi.

2022 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez'de görüştüklerini belirten Yörük, cinsel birliktelik yaşadıklarını ve kendisine kokain ve ketamin benzeri maddeler ikram edildiğini ifade etti.

Yörük ayrıca, Ali Kaya'nın uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamadığını söylediğini, kendisinden de uyuşturucu kullanmasını istediğini öne sürdü.

 

"Değişik fanteziler yapmak istedi"

Yörük ifadesinin devamında ise, "Hatta bu kişi değişik fanteziler yapmak istedi ben kabul etmedim. Hayatımda yaşadığım en büyük tuhaflıklar bu kişide vardı. İfademde bahsedemeyeceğim sapkınlıkları bu kişide gördüm" dediği ortaya çıktı.

Selva

İbb deki bu kişilerin epsteinle ilgisi varmı acaba
