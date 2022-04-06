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Dünya Çocuklarınızı uzak tutun! Avrupa ülkelerinde yasaklandı
Dünya

Çocuklarınızı uzak tutun! Avrupa ülkelerinde yasaklandı

Avrupa'da farklı ülkelerde yumurta şeklindeki Kinder Sürpriz çikolatalarından çıktığı sanılan Salmonella bakterisi nedeniyle 125 zehirlenme vakası inceleniyor. Birçok ülkede inceleme sonuçlanıncaya kadar söz konusu çikolataların toplatılmasına karar verildi. Kinder Sürpriz çikolatalar Türkiye'de de satılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 10:16:00 -
Çocuklarınızı uzak tutun! Avrupa ülkelerinde yasaklandı

Gıda güvenliği yetkililerine göre, salmonella kaynaklı zehirlenme vakaları Belçika'daki bir Ferrero fabrikasını işaret ediyor. AB sözcüsü Stefan De Keersmaecker, basına yaptığı açıklamada, komisyonun bazı AB ülkeler ile Birleşik Krallık'ta devam eden Salmonella Typhimurium salgınını yakından takip ettiğini belirtti. De Keersmaecker, şüphelenilen ürünlerin toplatılmasıyla ilgili işlemlerin sürdüğünü söyledi.

Geri çağırılması istendi

Politico'ya konuşan De Keersmaecker, "Epidemiyolojik ve analitik kanıtlar, Arlon'da (Belçika) çikolata ürünleri üreten bir kuruluşa işaret ediyor" dedi. Euronews'in haberine göre, Salmonella vakaları şu ana kadar Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İrlanda ve İsveç'te görülmüş durumda. İngiltere Gıda Standartları Kurumu ise salmonella salgını ile Ferrero arasında doğrudan bağlantı kurarak, şirketten bazı Kinder Surprise ürünlerini geri çağırmasını istedi.

Can kaybı yok

Ferrero'dan yapılan açıklamada, Fransa'da raflarda yer alan Belçika'da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününün "salmonella vakalarıyla" muhtemel bağlantısı nedeniyle geri çağrıldığı belirtildi. Geri çağrılan ürünler arasında Kinder Sürpriz yumurtaları, Schoko-Bons ve küçük yumurtalar ile diğer bazı Kinder çikolatalar yer alıyor. Salgın nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Salmonella nedir?

Ölümcül bakteriyel hastalık olarak bilinen salmonella, ishal, ateşlenme, karın ağrısı, kusma, baş dönmesi ve diğer semptomlar gösteriyor ve 6 saat ile 6 gün arasında ortaya çıkıyor. Enfeksiyona yakalananların tedavisi 2 ile 4 hafta arasında değişiyor. 

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