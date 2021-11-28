Çocuklarınızı bu 3 besinden uzak tutun! Geri zekalı yapıyor
Uzmanların çalışmalarına göre 3 besin çocuklarda zeka geriliğine neden olyuor. Uzmanlar şeker, tuz, işlenmiş gıdalar gibi besinler sağlığa zararlarını her fırsatta dile getiriyor. Peki hangi besinler zekayı olumsuz etkiliyor? İşte cevabı...
Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu şekerin nörolojik etkileri arasında depresyonu tetiklediği ve zeka geriliğine neden olduğu ortaya çıktı. Peki hangi besinler zekayı olumsuz etkiliyor? İşte cevabı...
Zeka geriliğine neden olan 3 besin
ŞEKERLEMELER: Çocukların asla hayır diyemediği rengarenk şekerlemeler sağlığa zararlı. Beyni küçültüyor.
ASİTLİ İÇECEKLER: Kalp sağlığını tehdit eden asitli içecekler beyin sağlığını olumsuz etkiliyor.
FERMENTE ETLER: Salam, sosis ve sucuk gibi fermente etler nörobiyolojik olarak zararlı.