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Yerel Çocuklarını boğulmaktan son anda babaları kurtardı! Korku dolu anlar kamerada
Yerel

Çocuklarını boğulmaktan son anda babaları kurtardı! Korku dolu anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2023-10-29 22:56:00 - 2023-10-29 22:58:38

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Göleti'nde elleriyle balık yakalamak isterken gölete düşen kardeşleri, boğulmaktan son anda babaları kurtardı. Çocukların düşme ve kurtarılma anı amatör kameraya yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi'ndeki gölette meydana geldi. Suriye uyruklu aile, piknik yapmak için gölet kenarına gitti. 9 yaşındaki Ziyad Hacisa ve kardeşi 5 yaşındaki İbrahim Hacisa ile birlikte gölet kenarında gezmeye başladı.

İbrahim Hacisa (5) gölette gördüğü balığa bakmak isterken gölete düştü. Kardeşinin gölete düştüğünü gören ile Ziyad Hacisa’da (9) onu kurtarmak isterken gölete düştü. Çocuklarının suda çırpındığını gören baba Ali Hacisa, hemen suya atladı. İki çocuğunu sudan kurtaran baba, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuklar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındılar. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

O anlar kamerada

Çocukların gölete düşme ve babaları tarafından kurtarılma anları amatör kameraya yansıdı. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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