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Aktüel

Çocukların top koşturduğu bölgeler hayvanlara kaldı

VAN (İHA) – Van’da korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlar evlerine kapanırken, boş bahçe ve bölgeler ise hayvanlara kaldı.

2020-04-26 16:45:55 -
Çocukların top koşturduğu bölgeler hayvanlara kaldı

VAN (İHA) – Van’da korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlar evlerine kapanırken, boş bahçe ve bölgeler ise hayvanlara kaldı.


Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi’ndeki vatandaşlar da uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kalmayı tercih etti. Bir zamanlar çocukların top koşturup değişik oyunlar oynadığı boş araziler ise küçükbaş hayvanlara kaldı.

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