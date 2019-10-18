Çocukların seveceği en sağlıklı tatlı: Bar tarifi
Günün büyük bir çoğunluğunu okulda geçiren çocuklar, tatlı ihtiyacını da genellikle kantinden aldıkları paketli gıdalar ile gideriyor. İşte çocuklarınızın paketli gıda bağımlılığını ortadan kaldıracak sadece 15 dakikada hazırlanan atıştırmalık tarifi...18 Ekim 2019 Cuma 16:45
Bar Tarifi
Malzemeler
40 gr sarı kuru üzüm
40 gr kuru erik (küçük doğrayın)
40 gr ceviz (küçük doğrayın)
40 gr file badem
40 gr fıstık
20 gr fındık (küçük doğrayın)
100 gr bal
6 gr tuz
100 ml hindistan cevizi yağı / ayçiçek yağı ya da eritilmiş tereyağı
200 gr çiğ yulaf
80 gr esmer şeker
Yapılışı
Tümünü harmanlayıp içine yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine bir parmak kalınlığında kare biçiminde yayın. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede, 30 dakika pişirin. Pişme süresi fırından fırına fark edeceği için, 15 dakikadan sonra kontrol edin, çok kızarmadan alabilirsiniz.
İç malzemelere başka malzemeler ekleyebilirsiniz. İsterseniz ılınınca üstlerini çikolata sosla kaplayabilirsiniz.
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