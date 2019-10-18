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Çocukların seveceği en sağlıklı tatlı: Bar tarifi

Günün büyük bir çoğunluğunu okulda geçiren çocuklar, tatlı ihtiyacını da genellikle kantinden aldıkları paketli gıdalar ile gideriyor. İşte çocuklarınızın paketli gıda bağımlılığını ortadan kaldıracak sadece 15 dakikada hazırlanan atıştırmalık tarifi...

18 Ekim 2019 Cuma 16:45
Çocukların seveceği en sağlıklı tatlı: Bar tarifi

Bar Tarifi

Malzemeler

40 gr sarı kuru üzüm

40 gr kuru erik (küçük doğrayın)

40 gr ceviz (küçük doğrayın)

40 gr file badem

40 gr fıstık

20 gr fındık (küçük doğrayın)

100 gr bal

6 gr tuz

100 ml hindistan cevizi yağı / ayçiçek yağı ya da eritilmiş tereyağı

200 gr çiğ yulaf

80 gr esmer şeker

Yapılışı

Tümünü harmanlayıp içine yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine bir parmak kalınlığında kare biçiminde yayın. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede, 30 dakika pişirin. Pişme süresi fırından fırına fark edeceği için, 15 dakikadan sonra kontrol edin, çok kızarmadan alabilirsiniz.

İç malzemelere başka malzemeler ekleyebilirsiniz. İsterseniz ılınınca üstlerini çikolata sosla kaplayabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 16:45
  1. Bar Tarifi
  2. hindistan cevizi yağı
  3. ayçiçek
  4. çocuk
  5. atıştırmalık

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