Çocukların seveceği en sağlıklı tatlı: Bar tarifi Günün büyük bir çoğunluğunu okulda geçiren çocuklar, tatlı ihtiyacını da genellikle kantinden aldıkları paketli gıdalar ile gideriyor. İşte çocuklarınızın paketli gıda bağımlılığını ortadan kaldıracak sadece 15 dakikada hazırlanan atıştırmalık tarifi...

Bar Tarifi Malzemeler 40 gr sarı kuru üzüm 40 gr kuru erik (küçük doğrayın) 40 gr ceviz (küçük doğrayın) 40 gr file badem 40 gr fıstık 20 gr fındık (küçük doğrayın) 100 gr bal 6 gr tuz 100 ml hindistan cevizi yağı / ayçiçek yağı ya da eritilmiş tereyağı 200 gr çiğ yulaf 80 gr esmer şeker Yapılışı Tümünü harmanlayıp içine yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine bir parmak kalınlığında kare biçiminde yayın. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede, 30 dakika pişirin. Pişme süresi fırından fırına fark edeceği için, 15 dakikadan sonra kontrol edin, çok kızarmadan alabilirsiniz. İç malzemelere başka malzemeler ekleyebilirsiniz. İsterseniz ılınınca üstlerini çikolata sosla kaplayabilirsiniz.

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