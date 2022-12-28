Çocukların ölümüne neden olan şuruba soruşturma

Özbekistan'da Hindistan menşeli bir öksürük şurubunun 18 çocuğun ölümüne neden olmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Hindistan'ın Marion Biotech firmasında üretilen "Dok-1 Max" öksürük şurubunun kullanılması sonucunda, 18 çocuğun öldüğü belirtilerek, söz konusu şurubu ülkeye ithal eden Kuramax Medikal ve bu ilacın ülkede kullanılmasına izin veren "İlaç Standardizasyon Bilimsel Merkezi" yetkilileri hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, öksürük şurubuyla ilgili yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, ilacın bileşiminde zehirli madde olan "etilen glikol" tespit edildiği ve bunun üzerine ülkede ilacın satışının yasaklandığını açıklamıştı. (İLKHA)