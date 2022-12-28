  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütü PKK "girilemez" diyordu... Mehmetçik başlarına yıktı

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Heyet göndermek için harekete geçtiler! Rumları korku sardı

Kremlin sessizliğini bozdu: Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı! 'Olmazsa olmaz' şartlar

Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı
Sağlık Çocukların ölümüne neden olan şuruba soruşturma
Sağlık

Çocukların ölümüne neden olan şuruba soruşturma

Özbekistan'da Hindistan menşeli bir öksürük şurubunun 18 çocuğun ölümüne neden olmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 17:51:00 -
Çocukların ölümüne neden olan şuruba soruşturma

Özbekistan'da Hindistan menşeli bir öksürük şurubunun 18 çocuğun ölümüne neden olmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Hindistan'ın Marion Biotech firmasında üretilen "Dok-1 Max" öksürük şurubunun kullanılması sonucunda, 18 çocuğun öldüğü belirtilerek, söz konusu şurubu ülkeye ithal eden Kuramax Medikal ve bu ilacın ülkede kullanılmasına izin veren "İlaç Standardizasyon Bilimsel Merkezi" yetkilileri hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı ifade edildi.

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, öksürük şurubuyla ilgili yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, ilacın bileşiminde zehirli madde olan "etilen glikol" tespit edildiği ve bunun üzerine ülkede ilacın satışının yasaklandığını açıklamıştı. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23