  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çocukların kavgasında silahlar konuştu
Yerel

Çocukların kavgasında silahlar konuştu

Adana’da çocukların kavgasında araya giren iki komşu arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 03:52:00 -
Çocukların kavgasında silahlar konuştu

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çocuklar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen komşular birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada her iki taraf da birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucunda, Yasin Ç., İrfan Ç., İhsan Ç., Azize Ç. ile kavgadaki diğer gruptan Mehmet Ziya Ö. ve İbrahim E. ateşli silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan İhsan Ç. ve Mehmet Ziya Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis yaptığı delil çalışmasında olay yerinde onlarca boş kovan buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23