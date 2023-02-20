  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altını olanlar bu haftaya dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: O fiyata aldanmayın

Deprem felaketi sonrası kritik uyarı: Kolonlar kirişlerden güçlü olmalı

CHP'li Hatay B.B Başkanı'nın kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı!

16 başlıkta duyuruldu! YÖK’ten madde madde bahar yarıyılı eğitimi

Ece Erken'in Taha Duymaz mesajı tepki çekti! "Yazıklar olsun..."

Nurdağı artık yok! Yerle bir oldu

50 milyar bağışı yanlış anlaşılan Yeni Çamoluk Otomotiv'in işte 'isteyip de satın alamadığı' araba! Sosyal medya yıkıldı

Depremzedeler KYK yurtlarını anlattı: 5 yıldızlı otelde gibiyiz

Cumhuriyet'ten görülmemiş çarpıtma! Diyanet algılara inat yaralara merhem oluyor

Real Madrid'in patronu Ancelotti çok sinirlendi: Türkiye'ye büyük bir saygısızlık yapıldı
Yerel Çocukların kavgasında bıçak çekildi: 1 yaralı
Yerel

Çocukların kavgasında bıçak çekildi: 1 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki parkta 16 yaşındaki çocuk tartıştığı 14 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak yaraladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 10:57:00 -
Çocukların kavgasında bıçak çekildi: 1 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki parkta 16 yaşındaki çocuk tartıştığı 14 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine F.Ö. (16), parkta kavga ettiği S.C.'yi (14) bıçakladı. Kanlar içinde kalan çocuk yere yığılırken, F.Ö. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı çocuğu Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin parkta yaptığı çalışmaların ardından şüpheli F.Ö., kovalamaca sonucu yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaralı çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23