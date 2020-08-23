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Dünya “Çocukların derslerden geri kalması daha riskli”
Dünya

“Çocukların derslerden geri kalması daha riskli”

İngiltere’deki sağlık yetkilileri, çocukların derslerden geri kalmasının korona virüsten daha riskli sonuçlar doğuracağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 12:13:00 -
“Çocukların derslerden geri kalması daha riskli”

Münübe Yılmaz

İngiltere’deki sağlık yetkilileri, çocukların derslerden geri kalmasının korona virüsten daha riskli sonuçlar doğuracağını açıkladı. İngiltere, İskoçya, Wales ve Northern bölgelerinin ortak sağlık yetkililerinden yapılan açıklamada İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a destek verilerek, çocukların yaz tatilinden sonra acilen okula dönmelerinin gerektiği söylendi. Yapılan açıklamada “ Okul çağındaki çocukların derslerden geri kalmaları, virüsten daha riskli sonuçlar doğuracaktır” ifadelerine yer verilirken, okula devamsızlık sonucunda çocuklar arasındaki eşitsizliğin daha da artacağına dikkat çekildi. Evde kalan çocuklarda fiziksel ve ruhsal sorunların da görülme riskinin yüksek olduğunu belirten yetkililer, okul çağındaki çocukların virüse yakalansalar dahi ölüm ihtimallerinin çok düşük olduğunu dile getirdiler.

 

 

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