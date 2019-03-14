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Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokuluna veli baskını

Ankara Eryaman'da faaliyet gösteren ve her denetimde küçük çocukları saklayan anaokuluna, minik öğrencilerin velileri tarafından baskın yapıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 12:08
Çocukların denetimden kaçırıldığı anaokuluna veli baskını

Ankara'da, 3 yaş altı ruhsatı olmadığı halde bakımı üstlenilen bu yaş grubundaki çocukların müfettiş denetiminden kaçırıldığı öne sürülen anaokuluna veliler baskın yaptı. Veliler, çocuklarını denetimden kaçırdığı iddiasıyla anakolunun sahibi Ü.E. adlı kadına tepki gösterirken, şikayet üzerine polis ve bakanlık konuyla ilgili inceleme başlattı.

Eryaman'da faaliyet gösterilen anaokulunda, iddiaya göre, 3 yaş altı ruhsat olmadığı halde bu yaş grubundaki çocukların da bakımı üstlenildi. Okul sahibi Ü.E. adlı kadın, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetimi öncesi, 3 yaş altındaki çocukları okuldan kaçırırken, onlara ait evrakı da sakladı. Her denetim öncesi yaşanan bu olaya tepki gösteren öğretmen, çocuklar kaçırılırken, fotoğraf çektiğinin fark edilmesi üzerine işten çıkarıldı. Bunun üzerine öğretmen de durumu velilere bildirdi.

Veliler baskın yaptı

Veliler, dün müfettişlerin denetim yapacağı okulun önünde saklanıp, beklemeye başladı. 3 yaş altı 7- 8  çocuk, iddiaya göre, yangın merdiveninden çıkarılıp, otomobile bindirilirken, veliler de baskın yaptı. Aracın arka koltuğundaki çocukların fotoğrafını çeken veliler, okula girip, Ü.E.'ye tepki gösterdi. Çocuğunun nerede olduğunu soran veli ile Ü.E. arasında tartışma ve arbede çıktı. Bir veli de yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Veliler, daha sonra polise haber verdi. Polis ekipleri, okula gelerek, inceleme yaptı. Emniyete giden veliler, okul sahibi hakkında şikayette bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

'Takip ettik'

Velilerden Tuğçe Emekçi, haber aldıktan sonra diğer velilerle çocuk kaçırma olayını görmek ve ispatlamak için gizlice buluştuklarını belirterek, "Velilerden birkaçıyla sabah takip ettik, izledik, çocukların kaçırılma anlarını tek tek gördük. Servis araçlarını takip ettik. Sonra tekrar kreşin oraya saklanıp, izlediğimizde çocukları tekrar bu kez yangın merdiveninden kaçırdıklarını gördük ve artık velilerle duramadık, direkt 'Ne yapıyorsunuz siz?' diye olaya müdahale ettik. Daha sonra zaten kreşin içerisine girdik. Girdiğimizde 4 çocuk yoktu. Veliler çıldırdı resmen. Veliler 'Çocuğum nerede?' dediğinde 'Gezintiye çıktı' muhabbeti geçti. Akabinde zaten polisleri aradık" diye konuştu.

'Buranın kapatılmasını istiyorum'

Çocukların denetim günlerinde bütün günü dışarıda geçirdiklerini kaydeden Emekçi, "Eğer bugün biz müdahale etmeseydik o çocuklar, akşam veliler gelene kadar aç, susuz, uykusuz olacaktı. Veliler çocuklarını kreşte sanıyordu, o şekilde duracaktı ki dün öyle olmuş. Para cezasıyla da kalmasın, buranın kapatılmasını istiyorum" dedi.

Bakanlıktan inceleme

Öte yandan okul yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmazken, Milli Eğitim Bakanlığı'nca inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:08
  1. Ankara
  2. Eryaman
  3. Anaokulu
  4. veliler anaokulunu bastı
  5. Soruşturma başlatıldı

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