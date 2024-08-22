Çocukları serinleten sürpriz: Limonlu dondurma tarifi! Sıcağın serinleten lezzeti hemen deneyin...

Evde yapılan dondurma, taze ve doğal malzemelerle hazırlandığı için marketteki hazır dondurmalarla karşılaştırılamaz bir lezzete sahiptir. Özellikle sıcak yaz günlerinde serinletici bir tat arayanlar için limonlu dondurma harika bir seçenektir. İşte ev yapımı limonlu dondurma tarifi!

Malzemeleri

2 su bardağı krema

1 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı taze limon suyu

2 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi

Bir tutam tuz

HAZIRLANIŞI

Bir karıştırma kabında, toz şekeri ve bir tutam tuzu krema ve süt ile birlikte karıştırın. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

Karışıma taze sıkılmış limon suyunu ve limon kabuğu rendesini ekleyin. İyice karıştırın.

Hazırladığınız karışımı dondurma makinesine aktarın ve üreticinin talimatlarına göre işleme koyun. Dondurma makinesi olmayanlar için, karışımı dondurucu kabına aktarın ve yaklaşık 1 saatte bir karıştırarak dondurun.

Dondurma kıvamına geldiğinde, dondurmayı dondurucuda en az 4 saat veya tamamen donana kadar bekletin.

Dondurucudan aldıktan sonra, dondurmayı servis yapmadan önce birkaç dakika oda sıcaklığında bekletin. Ardından, dilimleyerek veya küçük toplar halinde servis yapın.

İsteğe bağlı olarak, üzerine taze limon dilimleri veya nane yaprakları ekleyerek sunum yapabilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

Limonlu dondurma tarifi, limon kabuğu rendesi ve taze limon suyu sayesinde ferahlatıcı bir lezzete sahiptir.

Dondurma kıvamını daha iyi tutmak için, dondurma yapımı sırasında kullanılan malzemelerin tamamen soğuk olmasına dikkat edin.

Dondurmayı saklamak için hava geçirmez bir kap kullanın ve dondurucuda en fazla bir hafta boyunca saklayın.

Ev yapımı limonlu dondurma, taze ve doğal malzemelerle yapıldığı için hazır dondurmalarla karşılaştırılamaz bir lezzete sahiptir. Sıcak yaz günlerinde serinletici ve ferahlatıcı bir tat arayanlar için mükemmel bir seçenektir.

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