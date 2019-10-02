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Çocuklardaki dikkat dağınıklığı! Dikkat geliştirme egzersizleri nelerdir? Dikkat dağınıklığına evde çözüm!

Çocuklarınhoşlandıkları işlerde oldukça dikkatliyken tam tersi durumlarda dikkatlerini toplamakta güçlük yaşadıklarını gözlemlememek mümkün değil.

02 Ekim 2019 Çarşamba 23:28
Çocuklardaki dikkat dağınıklığı! Dikkat geliştirme egzersizleri nelerdir? Dikkat dağınıklığına evde çözüm!

Dersi uzun süre dinleyememek, öğretmene odaklanamamak, ödev yapmakta sorun yaşamak, yapılan görevleri eksik gerçekleştirmek, okul başarısında düşüklük gibi sebeplere yol açan dikkat dağınıklığı için öncelikle sorunun kaynağının nörolojik olup olmadığı bir uzman tarafından belirlenmelidir. Stresli dönemlerde daha çok ortaya çıkan dikkat dağınıklığı düzenli uyku, dengeli beslenme, spor, B12 ve Omega 3 gibi vitamin destekleri ile ortadan kaldırılabilirken dikkat egzersizleri yapmakta olumlu sonuçlar vermektedir.

Kitap okumak;Kitap okumak, ruhu sakinleştirdiğinden dikkatin uzun süre belli bir noktaya odaklanması için iyi bir çözümdür. Bunun yanında çocukların kitap okurken bazı harfleri bulup altını çizerek dikkat egzersizi yapması önemli bir adımdır.

Oyunlarla dikkat egzersizleri;Evde rahatlıkla oynayabileceğiniz bir oyunla çocuğunuzun dikkat süresini uzatabilirsiniz. Mesela, çocuğunuzun evdeki bir eşyaya bütün ayrıntılarıyla bakmasını sonra o eşyanın ayrıntıları hakkında aklında kalanları söylemesini isteyin. Kural gereği en çok ayrıntı hatırlayan oyunu kazansın. Yada bir kitaptaki resimleri gösterin ve bir süre bakmasını isteyin. Süre tamamlandıktan sonra gözlerini kapatarak resimde gördüklerini anlatmasını isteyin.

Düzenli beyin egzersizleri yapmak;Bulmaca çözmek ve zeka oyunları oynamak konsantrasyon artırıcı etkiye sahiptir. Çok uzun olmayacak cümleler kurup tekrarlamasını ve kurduğunuz cümleyi yerine getirmesini isteyin. Örneğin; “Şimdi senden, bu kırmızı kalemi alıp odana koymanı, odandaki mavi renkli kalemini alıp bana getirmeni istiyorum.”

Nefes ve gevşeme egzersizleri;Nefes ve gevşeme egzersizleri, dikkat geliştirmede son derece önemli çalışmalardan biridir. Bu egzersizler, bedeni ve ruhu dinlendirerek dikkatin kısa sürede toplanmasını ve devamlılığını sağlayacaktır.

Mutlu Günler.

 

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 23:28
  1. dikkat dağınıklığı

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