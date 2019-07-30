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Çocuklarda kızamık hastalığına dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

30 Temmuz 2019 Salı 10:33
Çocuklarda kızamık hastalığına dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Hüner kızamık hastalığının tehlikeleri, korunma yöntemi, risk gurubu, belirtileri, süresi ve ciddiyeti hakkında uyarılarda bulundu.


Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Hüner, kızamığın virüsün neden olduğu bir çocukluk çağı döküntülü hastalığı olduğunu belirterek, hastalığın genellikle kış sonu ve ilkbahar başlarında çocuklarda yaygın olarak görüldüğünü belirtti. Aşılama yapılmayan veya daha önce kızamık geçirmemiş yetişkinlerde de hastalığın görülebildiğini vurgulayan Hüner, bölgede son dönemde kızamık bildiriminde artış gözlendiğini belirterek hastalık hakkında uyarılarda bulundu. Kızamığın solunum sistemindeki viral bir enfeksiyon ve çok bulaşıcı bir hastalık olduğunu da anlatan Dr. Hüner, hastalığın enfekte olmuş mukus ve tükürük ile temas yoluyla yayılabildiğini de kaydetti. Kızamık virüsü ile enfekte bir kişinin öksürdüğü veya hapşırdığı sırada enfeksiyonu havaya bırakarak çevrede bulunan insanlara bulaştırabileceğini de hatırlatan Hüner, kızamığın belirtilerinin virüs bulaştıktan yaklaşık 8 ila 12 gün sonra ortaya çıktığını vurguladı. Hüner, kızamığın ilk belirtileri hakkında ise şöyle konuştu:


"Burun akıntısı, hapşırma ve öksürük gibi soğuk algınlığı belirtileri, yüksek ateş ve halsizlik, kuru öksürük, boğaz ağrısı,yorgunluk, ışığa duyarlılık, şişmiş ağrılı ve iltihaplı gözler (konjonktivit), ağız içinde küçük grimsi beyaz lekeler(koplik lekeleri), vücutta döküntü. Bu ilk belirtilerden yaklaşık 2-4 gün sonra ilerleyen dönemde kızamık döküntüsü başlar. Kızamık döküntüsü; vücutta küçük kırmızı-kahverengi, yassı ya da hafif kabarık noktalar görünümündedir. Kızamık döküntüsü yüz ve baş bölgesinden başlar ve yukarıdan aşağıya doğru yayılım gösterir. Döküntüler gövde de birleşme eğilimi gösterirken kol ve bacaklarda ayrı ayrı lezyonlar olarak görülür. Kızamık döküntüsü ile birlikte hastada çok yüksek ateş vardır. Kızamık lekelerinin yaşandığı dönemde ateş 40-41 dereceye kadar yükselebilir. Döküntüler yaklaşık 4 gün kadar devam eder ve hafif bir soyulma ile başladığı gibi yukarıdan aşağıya doğru solarak kaybolur. Döküntülerin solmasıyla birlikte hastanın da ateşi düşmektedir. Eğer bunun dışında inatçı ateş ve öksürük ,halsizlik, hastalık halinin uzaması düşünüldüğünde olası komplikasyonlar akla gelmelidir. Kızamık hastalığına en sık orta kulak enfeksiyonu ve akciğer enfeksiyonu eşlik etmektedir."



Çocukta ölümcül olabilir


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Hüner, "Kızamık çocuk sağlığı açısından önemli bir hastalıktır. Özellikle 1 yaşın altındaki çocuklarda ciddi hatta ölümcül olabilmektedir. Aşılama ile birlikte kızamık kaynaklı ölüm oranları dünya çapında azalmış olsa da hastalık halen 5 yaşın altında yılda 100 bin çocuğun ölümüne neden olmaktadır" şeklinde konuştu.



Kızamık aşısı


Hüner, kızamık aşısı hakkında ise "Çocuklara rutin olarak 2 doz kızamık aşısı yapılmaktadır. İlk doz kızamık aşısı çocuk 1 yaşına geldiğinde yapılmalıdır. Sık gözlenen bölgelerde9 aylıkken ilk doz uygulanabilir. İkinci doz kızamık aşısı 4-6 yaş aralığında yapılmalıdır.K ızamık aşısından sonra daha hafif kızamık döküntüleri görülebilir. Kızamığın yayılmasına karşı en önemli önlem aşılamadır. Ancak kızamık hastalığının kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Kızamığa eşlik eden ateş varsa ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir" ifadelerini kullandı.


Dr Hüner son olarak ise çocukların bol su tüketmesi gerektiğini belirterek, "Çocuğunuzun bol su tüketmesine özen gösterin. Öksürük veya boğaz ağrısı için hava yollarını rahatlatacak nemlendiriciler kullanılabilir. Parlak ışığın rahatsız ettiği durumlarda çocuğunuzu güneş ışığından uzak tutup güneş gözlüğü kullanabilirsiniz.Kızamık hastası bir kişi kızamık döküntüsü başlamadan dört gün önce ve kızamık döküntüsü başladıktan dört gün sonraki dönem arasında hastalığı başkalarına bulaştırabilir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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