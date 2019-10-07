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Çocuklarda dil gelişimi için neler yapılabilir? Geç konuşmaya yönelik pratik çözümler

Bebekler dünyaya gelir ve o andan itibaren kendini bir şekilde ifade etmeye başlarlar. Genel olarak ağlama ile olan bu ifade zamanla kelimeler kullanarak ifade etme biçimine döner. Zamanla kelime telaffuz eden çocuğunuz cümleler kurarak artık tüm istek ve ihtiyaçlarını konuşarak ifade eder. Bulunduğu ortamda kullanılan dili taklit ederek öğrenmeye başlayan çocukların dil gelişimi için anne babaların yapması gerekenler de vardır. Peki, çocuklarda dil gelişimi için neler yapılabilir? Geç konuşmaya yönelik pratik çözümler nelerdir? İşte detaylar...

07 Ekim 2019 Pazartesi 18:19
Çocuklarda dil gelişimi için neler yapılabilir? Geç konuşmaya yönelik pratik çözümler

Bebekler dünyaya gelir ve o andan itibaren kendini bir şekilde ifade etmeye başlarlar. Genel olarak ağlama ile olan bu ifade zamanla kelimeler kullanarak ifade etme biçimine döner. Zamanla kelime telaffuz eden çocuğunuz cümleler kurarak artık tüm istek ve ihtiyaçlarını konuşarak ifade eder. Bulunduğu ortamda kullanılan dili taklit ederek öğrenmeye başlayan çocukların dil gelişimi için anne babaların yapması gerekenler de vardır. Peki, çocuklarda dil gelişimi için neler yapılabilir? Geç konuşmaya yönelik pratik çözümler nelerdir? İşte detaylar...

Çocuklarda dil gelişimi için neler yapılabilir?

1.Gün içerisinde sürekli çocuğunuzla ilgili ve alakalı olun sürekli konuşun her yaptığınızı anlatın. Konuşurken çocuğunuza gülümseyin ve birlikte konuşarak aktiviteler yapmaya çalışın.

2.Mutfakta yemek yaparken çocuğunuzu mama sandalyesine oturtup onunla konuşun. Size yakın olma hissi onu bu konuda daha da cesaretlendirecektir.

3.Kelimelerin tam olarak gerçek olanını kullanmaya özen gösterin. Çocuğunuzun gerçek kelimeleri öğrenip sarf etmesi çok daha anlamlı ve doğru olacaktır

3.Birlilkte oyun oynayarak dikkatini konuşmaya verebilirsiniz. Kuklalar veya ayıcıklarla ses tonunuzu değiştirebilir konuşurken aynı zamanda çocuğunuzun eğlenmesini sağlayabilirsiniz.

4.Bazı kelimeleri yanlış telaffuz ediyorsa onu incitmemeye özen gösterin. İleride doğru kelimeyi kullanması için her zaman doğrusunu telaffuz edin.

5.Çocuğunuzu parka götürün sosyalleşmesini sağlayın akraba gezilerine çıkın birlikte kırlarda dolaşın ona şarkılar söyleyin.

6.Televizyon dil gelişimini çok büyük oranda etkiler. Bebeğinizi baştan televizyon karşısında yemek yedirmemeye çalışın. Gün içerisinde televizyon izlemek için ısrarcı davranıyorsa günde bir saat izletebilirsiniz.

7.Birlikte eğlenceli hayvan figürlü kitapları inceleyerek isimlerini söyletmeye çalışın. Küçük hikayeler okumakta fayda vardır.

8.Çocugunuzu başkalarıyla kıyaslamamaya özen gösterin. Her çocuğun gelişimi birbirinden farklıdır. Yalnızca iyi bir gözlemci olmaya çalışın. Çocuğunuz konuşma becerisi çok gecikiyorsa uzaman bir doktora başvurmanızda fayda vardır.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 18:19
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