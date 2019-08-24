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"Çocuklara ümidi yeşertecek bir insan olarak bakın"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Çocuklara, sizin bıraktığınız yerden, sizin bıktığınız yerden geçecek, sizin tükettiğiniz ümidi yeniden yeşertecek yeni bir insan olarak bakın. Ülke olarak bu umuda, bu ümide su gibi, hava gibi ihtiyacımız var"

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:38
"Çocuklara ümidi yeşertecek bir insan olarak bakın"

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklara, sizin bıraktığınız yerden, sizin bıktığınız yerden geçecek, sizin tükettiğiniz ümidi yeniden yeşertecek yeni bir insan olarak bakın. Ülke olarak bu umuda, bu ümide su gibi, hava gibi ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların ülke için birer umut olduğuna işaret ederek "Baba diyor ki çocuğunu gösterip 'Bu bizim küçük, çok yaramaz, adam olmaz, tek okulu bitirsin yeter.' Böylesi cümleler... Çocuk ilkokula yeni başlıyor baba bunu söylerken. Yavrudan ümidi, daha yolun başında kesmişler." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Şirazlı Sadi'nin "Yaşlı biri günlerini tamamladığında, bir talihli de beşikten başını kaldırır." sözüne yer veren Selçuk, şunları kaydetti:

"Bana göre her yeni doğan çocuk, hayata karışan, okula başlayan her çocuk bu ülke için bir umuttur. Ben bu umutla, bu umut için buradayım. Lütfen çocuklara, sizin bıraktığınız yerden, sizin bıktığınız yerden geçecek, sizin tükettiğiniz ümidi yeniden yeşertecek yeni bir insan olarak bakın. Ülke olarak bu umuda, bu ümide su gibi, hava gibi ihtiyacımız var."

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:38
  1. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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