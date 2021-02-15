18 yaş altına korona aşısı yapılacak mı? Yüz yüze eğitimle ilgili alınan kararların ardından aileler çocukla aşı yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Korona aşısı çocuklara yapılacak mı?

Çocuklara korona aşısı yapılacak mı? Çocuklara ne zaman aşı yapılır?

Çocuklara korona aşısı yapılıp yapılmayacağı konusunda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer önemli açıklamalarda bulundu.

Tezer, “Çocuklar da okula gidiyorlar, bulaş zincirinde önemli bir yer alıyorlar. Onların da aşılaması gerçekleşecek. Ancak 12 yaşın altındaki çocuklarla ilgili çalışmalar da başlamak üzere. Yeni doğandan itibaren aşılanmaları belki gelecek ay başlayacak. Çalışmaların sonuçları hemen çıkmayacaktır. Onların da benzer şekilde faz-1, faz-2, faz-3 çalışmaları olacaktır. Nitekim belki önümüzdeki yıllarda grip virüsünde olduğu gibi bütün yaş gruplarının aşılanması gündeme gelecektir. Onlarda da öncelik sıralaması olur; ama o döneme kadar zaten dünyada geniş aşı tecrübesi olacaktır, aşı tedarik zincirinde bir sıkıntı olmayacaktır. Gripte olduğu gibi diğer yaş grupları için duruma göre aşılaması olacak. Ama şu an bunlar sadece varsayım. Bebeklikten başlayıp, 18 yaşa kadar aşılama yapılacaktır. Bununla ilgili şu an 12 yaşın üstündeki çocuklar çalışmadalar ama daha küçük çocukların çalışması da başlıyor” dedi.