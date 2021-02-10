18 yaş altına korona aşısı yapılacak mı? Tüm dünya koronavirüsten kurtulmak için aşılama programlarını uyguluyor. Ülkemizde öncelikle sağlık çalışanları ardından da belirlenen gruplara aşı uygulanmaya başladı. Aileler, yüz yüze eğitime başlamadan önce çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, çocuklara bebeklere korona aşısı yapılır mı?

Çocuklara korona aşısı yapılacak mı? 12 yaş altına korona aşısı yapılacak mı?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Avrupa Bağışıklama Teknik Uzman Grubu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, çocuklara aşı uygulanıp uygulanmayacağı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nur Baran Aksakal, “Pek çok aşı üreticisi Biontech aşısı için de yine Sinovac aşısı için de diğer aşılar için de özellikle 12 ile 17 yaş grubu yani şimdiye kadar faz 3 çalışmaları tamamlanmamış grup için çalışmalar başlattı. Bunlarda faz 3 çalışmaları devam ediyor ve yakın zamanda sonuçlanacaklar. Bu yaş grubu için sanıyorum şubat sonunda bizim elimizde bir takım veriler olacak ve o zaman biz 12-17 yaş grubuna da uygulamaya başlayacağız. Diğer yaş gruplarında elde ettiğimiz etkinliği ve güvenliği bu yaş grubunda da görürsek 12-17 yaş grubunda da önermeye başlayacağız" dedi.

12 yaş altına aşı yapılıp yapılmayacağı konusunda ise Aksakal, “12-17 yaş grubunda aşının miktarına bağlı olarak elimizdeki aşıyı öncelikle bu yaş grubunda olup kronik hastalığı olanlar ve risk grubunda olanlara uygulama yoluna gideceğiz. Ama 12 yaş altı için şu anda başlatılmış bir çalışma henüz yok veya sonucu yayınlanmış hiçbir çalışma yok. Hatta ülkeler arasında da gidiş gelişlerde PCR isteklerinde 12 yaş ve altı için böyle bir zorunluluk yok. O nedenle bir süre daha 12 yaş altına aşı uygulanmayacak gibi duruyor. Ama tabii gelişmelerle 12 yaş altındaki kronik hastalığı olan çocuklar için de çalışmalar yapılacak ve sonuçlarına göre bizde uygulamaya başlayacağız" diye konuştu.