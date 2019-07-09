Çocuklar sporla kötü alışkanlıklardan korunuyor

Kırıkkale’de çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve daha keyifli bir yaz tatili geçirmelerini sağlamak amacıyla ’Uyuşturucuya Hayır’ kampanyası kapsamında MKE Kırıkkalespor, ücretsiz olarak Yaz Futbol Okulu açtı.

MKE Kırıkkalespor, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması için ücretsiz Yaz Futbol Okulu açtı. Fikret Karabudak Stadyumu’nda haftanın 3 günü futbol eğitimi alan yaklaşık 100 çocuğun bu sayede kötü alışkanlıklardan korunması hedefleniyor.

Profesyonel antrenörler eşliğinde antrenman yapan çocuklar hem eğleniyor hem de futbolcu olma hayalini kuruyor. Antrenmanda çocukların giydiği formalar ise ücretsiz olarak veriliyor. Ayrıca 8-15 yaş arasında futbol oynama yetenekleri belirlenen çocuklar, üst düzey takımların alt yapılarına girme fırsatına da sahip oluyor.

MKE Kırıkkalespor Başkan Mustafa Demirel, yaptığı açıklamada, “MKE Kırıkkalespor olarak, ’Uyuşturucuya Hayır’ kampanyasına destek vermeye çalışıyoruz. Yaz okullarımızı açtık çünkü sokaktan bir çocuğu buraya getirirsek ne mutlu bize. Biz bunlara yaz okulu olarak başladık. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor, haftada 3 gün antrenman yapıyoruz. Çocuklarımızın üzerindeki formaları, eşofmanlarını hepsini yönetici arkadaşlarımızın katkılarıyla aldık. Hiçbir ücret talep etmedik” dedi.

Gençleri uyuşturucudan uzak tutmak istediklerini belirten Antrenör Ayhan Sönmez de, “Burada 1.5 saat antrenman yapıyoruz ve çocuklarımızdan ücret almıyoruz. Veliler de geliyor, izliyorlar buradaki antrenmanı. Onlar da çok memnunlar. Elimizden geldiği kadar çocuklara yardımcı olamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yaz okuluna katılan 13 yaşındaki Ahmet Can Takış, “Buraya Kırıkkalespor’da iyi bir sporcu olmak için geliyorum. Biz sporu seviyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak durmaya çalışıyoruz bu sayede” derken, 10 yaşındaki Arda Batar ise, “Kırıkkalespor’da oynuyorum. Gelecekte iyi bir futbolcu olmayı planlıyorum. Buraya haftada 3 gün geliyorum. İdolüm Messi” ifadelerini kullandı.