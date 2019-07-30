Çocuklar sağlık taramasından geçti Kilis’te, Yaz kursuna katılan çocuklar sağlık taramasından geçirildi.

Kilis’te, Yaz kursuna katılan çocuklar sağlık taramasından geçirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ileGAP İdaresi Başkanlığı tarafından İslambey ÇATOM’da uygulanan yaz anaokulu projesi kapsamında, Anasınıfı Öğrencilerinin tamamı sağlık taramasından geçirildi.Kursa katılan çocukların genel sağlık taramasının yanında diş hekimleri tarafından ağız ve diş kontrolü de yapıldı. Hastalık belirtisi olan çocuklar sağlık kurumlarına yönlendirildiği bildirildi.

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