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Yaşam Çocuklar saat kaçta sokağa çıkacak? Çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman?
Yaşam

Çocuklar saat kaçta sokağa çıkacak? Çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman?

18 yaş altı sokağa çıkma saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 14 Nisan itibariyle kısmi kapanma süreci başladı. Vatandaşlar kısıtlama sebebiyle 18 yaş altının sokağa ne zaman saat kaçta çıkabildiğini araştırıyor. Peki, çocuklar saat kaça kadar sokağa çıkabiliyor. Sokağa çıkma yasağı saatleri | 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri güncel

Yeniakit Publisher
2021-04-23 12:13:00 -
Çocuklar saat kaçta sokağa çıkacak? Çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Koronavirüs salgınında Türkiye, kısmi kapanma dönemine başladı. Bu sebeple hafta iç ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Ayrıca 81 ilde 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı saatlerini merak ediyor. Peki, çocuklar saat kaçla kaç arası dışarı çıkabiliyor?

Çocuklar saat kaçta sokağa çıkacak? Çocukların sokağa çıkma yasağı ne zaman?

81 ilde hafta içi 65 yaş üstü vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 18 yaş altı ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar 81 ilde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamıyor.

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