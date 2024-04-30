Çocuklar park bekliyordu, onlara çukurda boğulmak hazırlanmış!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Üç konu:

Ekrem İmamoğlu’nun, HAMAS için terör örgütü demesi..

İBB görevlilerinin kazdığı Menekşe Parkı’ndaki çukurda biriken suda 5 yaşındaki Edanur’un boğularak ölmesi.

İstanbul’dakiler de dahil olmak üzere, birçok CHP’li belediyenin sosyal tesislerinde alkollü içeceklerin bulunması..

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Bunlar haber mi?

Haberin de kralı..

Aktüellik ise aktüellik..

Kamuyu yararı taşıması ise fazlası ile taşıyor..

Hem haber verme hakkı.. Hem de haber verme görevi açısından, her bir medya kuruluşunun okurlarına aktarması gereken 3 önemli haber..

Teste tabi tutacağımız gazeteler ise, hemen her gün tepemizde basın özgürlüğü bozası pişiren Cumhuriyet gazetesi.

Haftada bir gazetecilik ödülüne boğulan Sözcü gazetesi.

Kalan bir ödül varsa, layık görülen Karar gazetesi.

İlk üç gazeteye ve onların desteklediklerine toz kondurmadan, alnı secdeli Cumhurbaşkanı’na hakaret üzerine hakareti kendine iş edinen Milli Gazete.

Ve emekten yana olduğunu söyleyen, ezilenlerden yana tavır aldığını öne süren Birgün gazetesi ile Said Nursi istismarı yapan Yeni Asya gazetesi.

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