Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok aile çocuklarını, yüz yüze eğitime göndermedi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde veliler, çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 18 yaş altına aşı ne zaman yapılacak?

Çocuklar ne zaman korona aşısı olacak? Okullar açılmadan çocuklara aşı yapılacak mı?

Ülkemizde haziran ayında başlayan aşı seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. 25 Haziran’dan itibaren 18 yaş üstü tüm bireyler korona aşısı olmaya başladı. Aileler ise çocuklarına aşı yaptırıp yaptırmayacaklarını araştırıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran’da yapılan Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından çocuklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkelerden ülkelere göre farklı yaklaşımlar var. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi 1 hafta 10 gün içinde aşılamaktan yanayız" dedi.

Çocuklara korona aşısı uygulanıp uygulanmayacağına yönelik güncel bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Son olarak dünyanın en ünlü bilim dergilerinden Lancet'te yayımlanan araştırmada, iki doz Sinovac olan çocuk ve gençlerin yüzde 96’sından fazlasının corona virüse karşı antikor geliştirdiği belirtildi.