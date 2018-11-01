Çocuklar masonik kıskaçta

İslam düşmanlıklarını, “Dinler üstü bir yapılanma” oldukları iddiasıyla gizlemeye çalışan masonik Lions Kulübü’nün ülkemizdeki anaokullarına kadar sızdıkları ortaya çıktı. Masonluğun sevimli bir yüzü olan Lions Kulübü’nün, “Lions Quest Yaşam Becerileri Eğitimi” projesi kapsamında, her seviyeden eğitim kurumlarında propaganda faaliyetleri gerçekleştirdiği öğrenildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında kapatılan fakat 1963 yılındaİsmet İnönü’nün başbakanlığı döneminde bakanlar kurulu kararıyla yeniden açılan Masonik Kulüpler’den biri olan Lions’un, 2018 yılı içerisinde 6 okulda eğitim verdiği öğrenildi. Eğitim verilen okulların 2’sinin anaokulu olması, körpe beyinlerin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığının da ispatı oldu.

Gençlerimizi hedef aldılar

Dünyanın en gizli ve karanlık oluşumlarından biri olan masonik yapılanmalar, anaokullarımıza kadar sızmayı başardı. “Dinler üstü” bir anlayışla hareket ettiklerini iddia eden Lions Kulübü, körpecik çocuklarımızı zehirlemek için kolları sıvadı. Siyonist ve Kabalist zihniyetin kendisini gizlemek için paravan olarak kullandığı masonik yapılanmalarının en ünlülerinden biri olan Lions Kulübü’nün okullarda eğitim faaliyeti adı altında propaganda yürüttüğü saptandı. Türkiye’de oldukça faal ve aktif olan Lions Kulübü’nün, “Lions Quest Yaşam Becerileri Eğitimi” projesi kapsamında her seviyeden eğitim kurumlarımızda, çok sinsi bir çalışma gerçekleştiriyor. Lions Türkiye’nin resmi internet sitesindeki verilerde 2018 yılı içerisinde 6 eğitim kurumunda faaliyet yürüttüğü belirtiliyor.

Anaokullarında bile varlar

Lions üyeleri tarafından verilen eğitimlerde çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Özel Ankara Koleji, Ankara Başkent Üniversitesi, Söke Anadolu Okulları, İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel Okulları’nda verilen eğitimlerde genç zihinler, Lions kavramıyla tanıştırılıyor. Eğitim verilen okullar arasında Küçük Balık Anaokulu ve Kocaeli Özel Tuncay Emir Anaokulları’nda olması vehametin boyutunu gözler önüne seriyor. Anaokulu seviyesindeki körpecik beyinler, kökü dışarda bir kulübün propagandasıyla kirleniyor. Gerçekleştirdikleri atölye faaliyetleriyle kendilerini tanıtan Lions üyeleri, çocuklarımızın ve gençlerimizin meyletmesinin de yapı taşlarını örmüş oluyor.