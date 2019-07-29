0553 313 94 23

Çocuklar Kartal’da mutlu gülümsüyor

Kartal Belediyesi’nin 2014 yılında hizmete açtığı ve 4-14 yaş aralığındaki çocuklar ile engelli vatandaşlara hizmet veren Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde bugüne kadar başvuran 52 bin 719 çocuğun diş tedavileri ve kontrolleri gerçekleştirildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:24
Çocuklar Kartal’da mutlu gülümsüyor

Kartal Belediyesi’nin 2014 yılında hizmete açtığı ve 4-14 yaş aralığındaki çocuklar ile engelli vatandaşlara hizmet veren Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde bugüne kadar başvuran 52 bin 719 çocuğun diş tedavileri ve kontrolleri gerçekleştirildi. Açıldıktan 2 yıl sonra engelli hasta ameliyatlarının başladığı merkezde Haziran 2019 itibariyle 384 engelli bireyin ameliyatı gerçekleştirildi.


Kartal Cemevi’nin üst katında açıldıktan sonra Kartallı çocukların hayatını değiştiren Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çocuklara şifa dağıtmaya devam ediyor. 2014 yılı Mart ayında açıldıktan sonra Kartal’da ikamet eden 4-14 yaş aralığındaki çocuklara ve genel anestezi altında Türkiye’deki tüm engelli vatandaşlara ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen merkezin İstanbul’da bir benzeri yok. Deneyimli kadrosuyla 5 yıldır hizmet veren merkezde; dolgu, çekim, amputasyon, kanal tedavisi, diş taşı temizliği gibi tedaviler gerçekleştiriliyor. Merkezde ayrıca koruyucu işlemler olarak oral hijyen motivasyonu, fissür sealant, flour uygulamaları yapılıyor. 4-12 yaş arası çocukların ücretsiz faydalandığı merkezde karışık dişlenme dönemindeki 6-12 yaş arasındaki çocukların da takibi yapılarak dişlerin sağlıklı dizilip dizilemeyeceği konusunda bilgilendirme yapılıyor ve hekimler oral hijyenin yanı sıra diğer konularda da hem çocuklara hem de ailelerine detaylı bilgi veriyor.



384 engelli birey ameliyat oldu


Kartal Belediyesi’nin en önemli projelerden biri olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne açıldığı 2014 yılından Haziran 2019 tarihine kadar toplam 52 bin 719 hasta başvurdu. Merkezde 2016 Ekim ayından itibaren engelli hasta ameliyatlarına da başlanırken, bugüne kadargenel anestezi altında ameliyat edilen engelli hasta sayısı 384 oldu. Ağır diş problemleri yaşamalarına rağmen engelleri nedeniyle tedavileri ancak genel anestezi uygulanarak yapılabilen engelli bireyler gerçekleştirilen ameliyatlar ile sağlıklarına kavuşurken merkezde muayeneleri gerçekleştirilen engelli hasta sayısı bin 131 oldu. Tüm Türkiye’den engelli hastaların başvurabildiği merkezde tedavi hizmeti ücretsiz veriliyor.


Çocuk yaşta Ağız ve Diş Sağlığı’nınteşhis ve tedavisinin önemine dikkat çeken Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’’ merkezimiz açıldığı günden beri çocuk ve engelli vatandaşlarımıza yönelik koruyucu ve önleyici sağlık hizmeti politikamızla önemli birihtiyacına hizmet veriyor ve onlarınhayata daha güvenlive mutlu gülümsemelerine olanak sağlıyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Gürkan engelli gence akülü araba hediye etti
    1. Başkan Gürkan engelli gence akülü..
    2. Aygaz, kültürel gelişime desteğini..
    3. Başkan Atay’a işaret diliyle teşekkür..
    4. Akhisar’da açık hava konserleri..
    5. Hedef sağlık turizmi
    6. Bıçaklı saldırı sonrası Arsenal'dan..
    7. Muhasebeciler tekne turunda buluştular
    8. Feslikan’da şampiyon Balaban oldu
    9. Bayramda Belediye Mezbahanesi hizmet..
    10. Hama’ya hava saldırısı: 5 ölü, 9 yaralı
    11. Boyabat’ta kazada 19 koyun telef oldu
    12. Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma..
    13. Ezginin Günlüğü Güzel Geceler’de sahne..
    14. Otomobil dağa çarptı: 4 yaralı
    15. Çin, Hong Kong’daki “korkunç”..
    16. Mardin’deki yangın 24 saat sonra..
    17. (Özel) Çatı katından atılan 2,5..
    18. Nijerya'daki Boko Haram saldırısı
    19. Yastıktaki dikiş izinden yola çıkan..
    20. Siirt’te 2 terörist ölü olarak ele..
    21. 112 çağrı merkezine yapılan ihbarların..
    22. Çocuklar Kartal’da mutlu gülümsüyor
    23. Siirt'te terör operasyonu
    24. CHP'li belediye İsmet Özel'in..
    25. Çin, "yeniden kullanılabilir roket"..
    26. Amasya’da iki otomobil çarpıştı: 4..
    27. Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı
    28. Başakşehir'den bir transfer daha!
    29. Formula 1: Almanya Grand Prix
    30. Aziziye Belediyesi ‘Yaz Futbol Okulu’..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!