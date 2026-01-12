Çocuklar için büyük risk: O temizlik ürünü piyasadan çekildi
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı açıklamada, çocuk güvenliği uyarıları bulunmadığı için insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenen Pratix Çzm markalı lavabo açıcı temizlik ürününün satışını yasakladı ve piyasadan toplatma kararı aldı.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran ürünlere ilişkin güncel listesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan denetimler kapsamında bir lavabo açıcı temizlik ürününün insan sağlığı için tehlike oluşturduğu tespit edildi.
Satışı yasaklandı, toplatma kararı alındı
Denetimler sonucunda Pratix Çzm markasına ait temizlik ürününün güvenli bulunmadığı belirlendi. Bakanlık, söz konusu ürünün satışını yasakladı ve aynı zamanda piyasadan toplatılması yönünde resmi işlem başlattı.
Bakanlık açıklamasında, ürünün güvensizlik gerekçesi açıkça belirtildi. Buna göre, Pratix Çzm markasına ait temizlik ürününde “çocuk emniyeti kapatma düzeneği ve dokunsal tehlike uyarıları bulunmadığı” ifade edildi. Bu eksikliklerin özellikle çocuklar açısından ciddi risk oluşturduğu vurgulandı.