  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan dünyayı titreten savaş tehdidi! İran için düğmeye mi basılıyor? 'Kral olmak isteyen İsrail uşağı Rıza Pehlevi Bir Sahtekardır' Ev sahibi olmak hayal, kiracılık lüks oldu! 12 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Milleti açlık yalanıyla kandıran Mansur Yavaş suçunu itiraf etti! Trafik çilesinin faturasını vatandaşa kesti! 41 ile sarı kodlu uyarı! İran'da rejim değişikliği kapıda mı! Sürgündeki Pehlevi'den "özgürlük yakındır" çıkışı! Enes Kuş'un ardından sistemin röntgeni: Askerler bile sanal kumar bataklığında! ABD uçakları İran hava sahası yakınlarında! İslam Memiş’ten altın piyasasını sarsan iddia!
Sağlık Çocuklar için büyük risk: O temizlik ürünü piyasadan çekildi
Sağlık

Çocuklar için büyük risk: O temizlik ürünü piyasadan çekildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çocuklar için büyük risk: O temizlik ürünü piyasadan çekildi

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı açıklamada, çocuk güvenliği uyarıları bulunmadığı için insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenen Pratix Çzm markalı lavabo açıcı temizlik ürününün satışını yasakladı ve piyasadan toplatma kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran ürünlere ilişkin güncel listesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan denetimler kapsamında bir lavabo açıcı temizlik ürününün insan sağlığı için tehlike oluşturduğu tespit edildi.

Satışı yasaklandı, toplatma kararı alındı

Denetimler sonucunda Pratix Çzm markasına ait temizlik ürününün güvenli bulunmadığı belirlendi. Bakanlık, söz konusu ürünün satışını yasakladı ve aynı zamanda piyasadan toplatılması yönünde resmi işlem başlattı.

Bakanlık açıklamasında, ürünün güvensizlik gerekçesi açıkça belirtildi. Buna göre, Pratix Çzm markasına ait temizlik ürününde “çocuk emniyeti kapatma düzeneği ve dokunsal tehlike uyarıları bulunmadığı” ifade edildi. Bu eksikliklerin özellikle çocuklar açısından ciddi risk oluşturduğu vurgulandı.

Sağlık riski uyarısı: Yaygın kullanılan temizlik ürünü yasaklandı
Sağlık riski uyarısı: Yaygın kullanılan temizlik ürünü yasaklandı

Yaşam

Sağlık riski uyarısı: Yaygın kullanılan temizlik ürünü yasaklandı

Ünlü deterjan markaları ifşa oldu: Sağlığı tehdit ediyor
Ünlü deterjan markaları ifşa oldu: Sağlığı tehdit ediyor

Dünya

Ünlü deterjan markaları ifşa oldu: Sağlığı tehdit ediyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23