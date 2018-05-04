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Çocuklar hangi vitamini hangi besinden alabilirler?

Vücudumuzdaki fonksiyonların devam etmesini sağlayan vitaminler önemli maddelerdir. Çoğunlukla dışarıdan alınması gerekir. Çocukların doğru vitamini yeterli düzeyde alması gelişimleri için oldukça önemlidir. Peki hangi vitamin hangi besinden karşılanır?

04 Mayıs 2018 Cuma 21:18
Çocuklar hangi vitamini hangi besinden alabilirler?

A VİTAMİNİ

A vitamini göz sağlığında, büyüme ve gelişmede önemli etkilere sahip bir vitamin türüdür. Çocukların A vitamini ihtiyacını karşılayabileceği besinlerin başında balık, havuç, ıspanak, yumurta gelir. Günde 1 adet havuç ya da 1 bardak havuç suyu, 1 adet yumurta, haftada en az 2 kez balık tüketmek A vitamini ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılar. Yaz ayları içinse günde 4-5 adet kayısı tüketmek A vitamini ihtiyacının önemli bir bölümünü oluşturur.

D VİTAMİNİ

D vitamini kemik ve dişlerin güçlenmesi için gerekli bir vitamin çeşididir. Eksikliğinde dişlerde çürüme, diş minesinde bozukluklar, kemiklerde büyük ölçüde bozukluklar ve bacaklarda çarpıklıklar görülebilir. D vitamini ihtiyacını karşılayan başlıca besinleri balık, balık yağı, süt, karaciğer olarak sıralamak mümkündür. Bunların dışında güneş ışınları D vitamini açısından önemlidir. Çocukların günde 20-30 dakika güneşlenmeleri D vitamini almalarını sağlar.

E VİTAMİNİ

E vitamini vücuda alınan oksijenin hücrelere vermiş olduğu zararı azaltmaya yardımcıdır. E vitaminin alınabileceği besinlerin başında kivi, ıspanak, badem, tuzsuz ay çekirdeği gelir.

K VİTAMİNİ

Kanın pıhtılaşmasında rol oynar. Eksikliğinde diş etlerinde, akciğerlerde, sindirim sisteminde, idrar yollarında ve deride kanamalar görülür. Çocuklarda K vitamini ihtiyacını karşılayan besinler özellikle sebzelerin yeşil kısımları, ıspanak, kabak, lahana marul, karnabahar olarak sıralanabilir.

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 21:18
  1. vitamin
  2. çocuk sağlığı
  3. beslenme

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