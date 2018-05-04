Çocuklar hangi vitamini hangi besinden alabilirler?

A VİTAMİNİ

A vitamini göz sağlığında, büyüme ve gelişmede önemli etkilere sahip bir vitamin türüdür. Çocukların A vitamini ihtiyacını karşılayabileceği besinlerin başında balık, havuç, ıspanak, yumurta gelir. Günde 1 adet havuç ya da 1 bardak havuç suyu, 1 adet yumurta, haftada en az 2 kez balık tüketmek A vitamini ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılar. Yaz ayları içinse günde 4-5 adet kayısı tüketmek A vitamini ihtiyacının önemli bir bölümünü oluşturur.

D VİTAMİNİ

D vitamini kemik ve dişlerin güçlenmesi için gerekli bir vitamin çeşididir. Eksikliğinde dişlerde çürüme, diş minesinde bozukluklar, kemiklerde büyük ölçüde bozukluklar ve bacaklarda çarpıklıklar görülebilir. D vitamini ihtiyacını karşılayan başlıca besinleri balık, balık yağı, süt, karaciğer olarak sıralamak mümkündür. Bunların dışında güneş ışınları D vitamini açısından önemlidir. Çocukların günde 20-30 dakika güneşlenmeleri D vitamini almalarını sağlar.

E VİTAMİNİ

E vitamini vücuda alınan oksijenin hücrelere vermiş olduğu zararı azaltmaya yardımcıdır. E vitaminin alınabileceği besinlerin başında kivi, ıspanak, badem, tuzsuz ay çekirdeği gelir.

K VİTAMİNİ

Kanın pıhtılaşmasında rol oynar. Eksikliğinde diş etlerinde, akciğerlerde, sindirim sisteminde, idrar yollarında ve deride kanamalar görülür. Çocuklarda K vitamini ihtiyacını karşılayan besinler özellikle sebzelerin yeşil kısımları, ıspanak, kabak, lahana marul, karnabahar olarak sıralanabilir.