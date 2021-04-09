  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu yoğun bakıma kaldırıldı
Medya

Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu yoğun bakıma kaldırıldı

Çocuklar Duymasın dizisinde Sertaç karakterini canlandıran Kalust Şalcıoğlu, koronavirüse yakalandı. Oyuncunun durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 10:36:00 -
Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu yoğun bakıma kaldırıldı

Türkiye'de koronavirüs vakaları arttıkça ünlü isimlerden de gelen kötü haberler de artmaya başladı. Son olarak Türkiye'de çok izlenen, uzun yıllar devam eden Çocuklar Duymasın dizisinde Sertaç karakterini canlandıran Kalust Şalcıoğlu koronavirüse yakalandı.

 42 yaşındaki oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu önceki gün özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalust Şalcıoğlu, virüsün akciğerlerine indiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu gibi yeni dönem dizisi! Zara resmen katıldı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu gibi yeni dönem dizisi! Zara resmen katıldı

Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Bir Zamanlar Kıbrıs, Gönül Dağı ve Teşkilat gibi başarılı yapımların yer aldığı TRT1'de yeni bir ..
Fox TV'nin iğrenç dizisinin oyuncusundan usulsüzlük itirafı
Medya

Fox TV'nin iğrenç dizisinin oyuncusundan usulsüzlük itirafı

FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma adlı iğrenç dizinin oyuncusu Erdal Özyağcılar, geçmişte yaptığı usulsüzlüğü itiraf etti.
Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye organize suç örgütü operasyonu
Gündem

Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye organize suç örgütü operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisinden il genelinde Sedat Peker ve suç örgütüne bağlı 63 şüphelinin yakalanması..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay