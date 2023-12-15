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Aktüel Çocuklar çok seviyor ama bir de nasıl yapıldığına bakın
Aktüel

Çocuklar çok seviyor ama bir de nasıl yapıldığına bakın

Yeniakit Publisher
2023-12-15 09:29:00 -

Atık plastikten üretilen oyuncakların imalat aşaması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoyu izleyen vatandaşlar "Hep merak etmiştim." yorumlarında bulundular.

Atık plastikten yapılan oyuncak at arabalarının imâl edildiği atölyenin görüntüleri sosyal medyada dikkat çekti.

 

Çocuklar için kullanılan oyuncaklar, birkaç işçi tarafından parça parça üretilerek daha sonrada birbirine monte ediliyor.

Atık ürünleri eriterek plastiğe şekil veren makinelerin yardımıyla hazır kalıplar hâlinde çıkarılan at arabasının parçaları bir işçi tarafından birbirine montajlanıyor.

Atık plastikten oyuncak üreten imalathanenin ve oyuncağın üretim aşamalarının yer aldığı video, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
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