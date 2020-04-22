Çocuklar 23 Nisan için evlerinden hava durumu sundu

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bulundukları ilin hava durumunu sundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kovid-19 önlemleri nedeniyle 23 Nisan'ı evlerinde geçirmek zorunda olan çocuklarla bir video hazırladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları çerçevesinde genel müdürlükçe hazırlanan ve sosyal medyada paylaşılacak videoda, hava durumu raporu yurdun dört bir yanından çocuklar tarafından anlatıldı.



Yurdun 7 farklı ilinden, ailesi 7 farklı meslek grubunda olan ve yaşları 8 ile 11 arasında değişen 7 çocuk, illerine ait hava durumu raporlarını sundu. Çocuklar, hava durumunun yanı sıra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin mesajlarını da iletti.

Genel müdürlükçe hazırlanan videoda, Antalya'dan annesi çiftçilik yapan Edanur Kurt, İzmir'den babası balıkçılık yapan Melek Dünya Çakır, İstanbul'dan babası manav olan Hilal Nur Levent , Ankara'dan babası nakliyatçılık yapan Yağmur Nisa Turaç, Trabzon'dan babası arıcılık yapan Ömer Asaf Aydın, Van'dan babası hayvancılık yapan Cemre Şahan, Diyarbakır'dan annesi veteriner hekim olan Pelin Metin yer alıyor.