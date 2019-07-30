0553 313 94 23

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şimşek: "Suçiçeği hastalığı bulaşıcı bir hastalıktır"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

30 Temmuz 2019 Salı 16:38
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şimşek: "Suçiçeği hastalığı bulaşıcı bir hastalıktır"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Şimşek, suçiçeği hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu.


Suçiçeği hastalığının bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Şimşek vücutta kızarıklık deri içerisinde sıvı ile dolu olan kabarcıklar olarak ortaya çıktığını ifade etti.


"Bilimsel adı varisella (varicella) hastalığı olarak isimlendirilen suçiçeği hastalığı, ciddi bir sağlık sorunudur" diyen Uzm. Dr. Şimşek, “Suçiçeği hastalığı genellikle küçük yaşlarda daha sık görülen bulaşıcı yani virüs taşıma özelliği bulunan bir hastalık türüdür. Başta yüz olmak üzere vücudun her yerinde içi sıvı dolu kırmızı kabarcıklar ortaya çıkar” dedi.


Hastalık hakkında bilgiler vermeye devam eden Dr. Şimşek, şunları söyledi:


“Suçiçeği hastalığına yakalanan birinin doktorlar tarafından tanımlanması kolaydır. Çünkü hastalık vücutta özel bir döküntüye neden olur. Kızarıklık, deri üzerinde sıvı ile dolu olan kabarcıklar olarak baş gösterir. Suçiçeği Hastalığında yüksek ateş, Titreme, baş ağrısı, karın ağrısı ve kusma gibi belirtiler göstermektedir. Suçiçeği hastalığı virüsüne maruz kalan çocuğa bir ila üç gün içinde aşılama yapılması hastalığı engelleyebilir veya hafif geçirmesine neden olabilir. Suçiçeği tek başına ise antibiyotik tedavisine gerek yoktur. Uzman bir doktor gözetiminde tedavinin yapılması gerekmektedir.“

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:38
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
    1. Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 2..
    2. Gazze’de Filistin Milli Giysiler Günü..
    3. Giresun'da trafik kazaları: 5 yaralı
    4. Sözleşmeli öğretmenlik tercih..
    5. Ankaragücü'nde seçim yapıldı! İşte..
    6. İsrail bunu da yaptı! 4 yaşındaki..
    7. İnternet ve kargo üzerinden silah..
    8. Sandıklı’daki yangında 5 hektar..
    9. Kapalıçarşı'da altın
    10. Ereğli’de Hint keneviri ve esrar ele..
    11. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki..
    12. NASA açıkladı: Türkler rekora imza..
    13. Oğluna torpil yapan CHP'li başkanın..
    14. Gazze'de "Geleneksel Kıyafet Günü"..
    15. Rusya'da dev orman yangını! Acil durum..
    16. Divock Origi Süper Lig'e geliyor!
    17. Operasyon başladı! Sokağa çıkma yasağı..
    18. Hindistanlı Sih hacılar Pakistan'a..
    19. Mustafa İslamoğlu kimdir, kaç yaşında?
    20. MÜSİAD yöneticileri selden zarar gören..
    21. Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek..
    22. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    23. AÖL 2019-2020 yılı I. dönem yeni..
    24. "Avcı kız" operasyonunda 78 tutuklama..
    25. Alanya’da 5 evden hırsızlık yapan..
    26. Döviz kurları
    27. ABD, Suudi Arabistan için özel savaş..
    28. Başkan Gürün; "Körfezdeki rengin..
    29. Saha bakım çalışmaları devam ediyor
    30. Karaköprü Belediyespor’un fikstürü..
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!