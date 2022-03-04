Çocuk pornosu suçundan yakalanan o alçak, bakın kim çıktı

Pedofili soruşturmasında yakalanan kişiler arasındaki doktorun telefonunda, FETÖ'ye ait bilgiler ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmaya dayanarak, özel erişim sunucuları üzerinden, internet sitelerinden indirdikleri çocuk pornosu fotoğraf ve görüntülerinin ticaretini yapan bir pedofili grubu tespit etti.

Sapkın grubun kurucusunun, “Ceyda” kod adlı 36 yaşındaki Y.D. adlı bir erkek olduğu belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Telegram üzerinden çocuklara ait müstehcen video ve fotoğrafları servis eden, bunları para karşılığında alıp sattığı iddia edilen 5 şüpheli, salı günü İstanbul, Konya, Kahramanmaraş ve Kars’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Pedofili grubun suç aletleri ele geçirildi

Operasyonla çökertilen 5 kişilik pedofili grubundan ele geçirilen 6 cep telefonu, bu telefonlara ait 6 Sim kart, 2 flash bellek, 2 hard disk ve 2 dizüstü bilgisayardan oluşan toplam 18 dijital materyallerin çoğunun deşifre işlemleri tamamlandı.

İçlerinden biri doktor

Elde edilen dijital materyallerin halen incelendiği aktarılırken, yakalananlar arasında Konya’da özel bir hastanede hekimlik yapan Orta Asya kökenli A.A. adlı bir doktorun da olduğu ortaya çıktı.

Fetullah Gülen'in sohbet videoları ortaya çıktı

Üç gün önce gözaltına alınan söz konusu doktora ait dijital veriler, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki uzman personel tarafından çözüldü.

Deşifre edilen doktora ait belgelerde, çocuklara ait müstehcen görsellerin yanı sıra Pensilvanya’da yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in “Sohbet videoları” da ortaya çıktı.

FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen doktorun dijital incelemelerinin devam ettiği ve örgütle ilgili diğer bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi. Yakalanan FETÖ üyesi doktorun, iki ayrı soruşturma kapsamına alındığı ileri sürüldü.

Bu çerçevede A.A.’nın, hem çocukların müstehcen görüntülerini paylaşmaktan hem de örgüt üyeliğinden yargılanması için soruşturmanın derinleştirildiği kaydedildi.

Öte yandan operasyon kapsamında yakalanan “Ceyda” kod adlı Y.D., ve doktor A.A.’nın yanı sıra diğer 3 şüphelinin, emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor. Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edilecek.