Çocuk oyuncağına çevirdiler bu işi! Hastalar servise doktorlar eyleme

Doktorların sendikası Hekim-Sen, mayısta altı gün iş bırakacaklarını duyurdu.

Hekimler daha önce de sözde sorunlarına dikkat çekmek için iş bırakmıştı. Eylemler sırasında bazı hastaların servislerde beklediği ve mağdur oldukları görülmüştü. Sendikanın açıklamasına göre doktorlar 5-6, 17-18 ve 26-27 Mayıs’ta iş bırakacak.

‘#HekimlerMayıstaEylemde’ etiketini paylaşan sendika, şunları kaydetti:

“Mayısta tüm Türkiye’de meslektaşlarımızla birlikte altı gün iş bırakıyoruz. Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz."