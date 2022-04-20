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Gündem Çocuk oyuncağına çevirdiler bu işi! Hastalar servise doktorlar eyleme
Gündem

Çocuk oyuncağına çevirdiler bu işi! Hastalar servise doktorlar eyleme

Siyasi sebeplerle eylem yapıp iş bırakan ve hastaları serviste bırakan politize doktorlar, yine iş bırakma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 11:59:00 - 2022-04-20 11:59:59
Çocuk oyuncağına çevirdiler bu işi! Hastalar servise doktorlar eyleme

Doktorların sendikası Hekim-Sen, mayısta altı gün iş bırakacaklarını duyurdu.

Hekimler daha önce de sözde sorunlarına dikkat çekmek için iş bırakmıştı. Eylemler sırasında bazı hastaların servislerde beklediği ve mağdur oldukları görülmüştü. Sendikanın açıklamasına göre doktorlar 5-6, 17-18 ve 26-27 Mayıs’ta iş bırakacak.

‘#HekimlerMayıstaEylemde’ etiketini paylaşan sendika, şunları kaydetti:

Mayısta tüm Türkiye’de meslektaşlarımızla birlikte altı gün iş bırakıyoruz. Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz."

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