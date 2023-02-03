Çocuk okula gitmeyi neden reddeder?

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, iki haftalık tatilin sona ermesine günler kala bazı çocuklarda ortaya çıkan okul reddine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Okul reddi çeşitli şekillerde ifade edilir

Okul çağına gelmiş çocuklarda görülen okul reddinin, okula gitmek istememe ve gitmemek için karşı koyma davranışı olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Çocuk bunu fiziksel, duygusal ve davranışsal bir şekilde ifade eder. Çocuk evden ayrılmak istemez sabah uyandığı andan itibaren okula gitmek istemediği anlaşılır. Yataktan kalkmakta ve uyanmakta güçlük yaşar, bu zorluklar okul hayatının başında olabileceği gibi eğitim hayatının herhangi bir döneminde de görülebilir.” diye konuştu.

Okul reddinin pek çok nedeni olabilir

Okula gitmekte zorluk yaşayan ve gitmeyi reddeden çocuğa yardımcı olabilmek için öncelikle altta yatan nedeni tespit etmenin önemli olduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Çocuğun okula gitmek istememesinin nedeni, okul ya da sınıf değişikliği, arkadaşlar ile yaşanan bir sorun ya da öğretmenin yaklaşımı gibi okulda yaşanan bir durum olabilir. Ayrıca aile içinde yaşanan tutumlar ve sorunlar okul reddine sebep olabilir.” uyarısında bulundu.

Çocuk okula hazır olmayabilir

Çocuğun okula hazır olmaması ve kendi yeterliliklerinin akademik yaşantısına uygun olmamasının da okul reddine yol açabileceğini kaydeden Eda Ergür, “Çocuğun zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişiminin okula hazır olmaması, altta yatan sebeplerden biri olabilir.” dedi.

Çocukla konuşmak, çözüm için yol gösterebilir

Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, okula gitmek istemeyen çocuk ile konuşmanın ve kendi duygularını anlatmasını sağlamanın önemine işaret ederek “Böylece çocuk hem anlaşıldığını hisseder hem de sorunun çözümü için ona yol göstermemize yardımcı olur. Küçük çocuklar anlatmakta zorlanabilir. Bu gibi durumlarda oyuncaklar ile oynayarak ya da resim çizmesini sağlayarak iç dünyasına ulaşabilmek mümkündür. Sorunun kaynağını tespit ettikten sonra sorun eğer aile içinden kaynaklanıyorsa aile içi iletişimin güçlenmesi, okuldan kaynaklanıyor ise okul ile iş birliği sağlanarak okuldaki sorunların çözümüne ilişkin düzenlemeler yapılması uygun olacaktır.” diye konuştu.