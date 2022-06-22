Çocuk katilleri bunalımda: İntihar vakaları iki katına çıktı

Siyonistlere ait Kan radyosunun yayınladığı habere göre sözde işgal ordusunun İnsan Kaynakları Kısmı Başkanı Yaniv Ashur, işgal ordusundaki intihar olaylarının artmasının sebeplerinin görüşülmesi amacıyla ruh sağlığı sorumluları ile olağanüstü bir toplantı düzenledi.

Radyonun haberinde söz konusu olağanüstü toplantıda intiharların sebepleri konusunda kesin bir tespit yapılamadığı ancak işgal ordusu subaylarına, olaylarla ilgili takip ve gözlemlerini artırmaları ve daha dikkatli olmaları konusunda talimatlar verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Habere göre işgal ordusunda 2021 yılında toplam 11, 2020 yılında ise 9 intihar olayı yaşanmıştı.

2022 yılında ise ilk altı aylık dönemde yaşanan intihar sayısı geçen senenin toplam intihar sayısına ulaşmış durumda.

Tüm parasal, teknolojik ve silah üstünlüğüne rağmen, Filistin halkının direnişine karşı aciz kalan siyonist işgal çetesinin çok değişik psikolojik sorunlar yaşadığı biliniyor.

İşgalcilerde yaşanan bu psikolojik sorunlar, zaman zaman intihara veya arkadaşını öldürmeye kadar varan krizlere sebep olabiliyor.

Geçtiğimiz ocak ayında da Filistin'in işgal edilmiş topraklarında devriye gezen sözde siyonist askerler birbirlerine ateş açmıştı. 2 işgalci sözde binbaşı, başka bir işgalci asker tarafından Filistinli direnişçi zannedilerek öldürülmüştü.