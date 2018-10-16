Çocuk istismarcısı eşcinsel sapkın Gaga Bulut, Türk düşmanı çıktı!

Sosyal medya eşcinsel sapkınlığa özendiren paylaşımlar yapan ve Laikçi bir kitle tarafından sürekli olarak parlatılmaya çalışılan Gaga Bulut rumuzlu Bulut Altuğ isimli eşcinsel sapkın, İzmir'de büyük bir iğrençliğe imza attı.

Çocuk istismarı

İzmir'de çektiği video ile gündeme oturan eşcinsel sapkın Gaga Bulut, yediden yetmişe tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. 18 yaşından küçük iki erkek çocuğunu 100 lira karşılığında öpüşmeye teşvik eden ve kayıt altına alan ahlaksız şahsın bu videoyu paylaşmasının ardından sosyal medyada büyük bir infial yaşandı. Yaşanan bu çocuk istismarı skandalının üzerine İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı harekete geçti. Yakalanarak gözaltına alınan eşcinsel sapkın, polis tarafından adliyeye sevk edildi.

Türklüğe de hakaret etmişti

Attığı skandal mesajlar ve çektiği iğrenç videoların yanı sıra Gaga Bulut'un Türklüğe hakaret eden ve Türk düşmanlığı içeren tweetleri de bulunuyor. Gaga Bulut "Türkler kadar kanı bozuk pis bir millet yok" diyerek Türklüğü aşağılamaya da çalışmıştı.

Laikçiler fenomen yapmıştı

Gaga Bulut, sosyal medyada "Laiklik kazanacak" sözleri ile sözde laikler tarafından fenomen yapılmaya çalışılmıştı. Kendisini laik olarak gören ancak ahlaksızlık olarak algılayan bu kitlenin yüceltmeye çalıştığı bu şahsın gerçek yüzü de böylece ortaya çıkmış oldu.

Tepki yağıyor

Gala Bulut'un iğrençlikleri bununla da bitmedi. Sosyal medya hesabı üzerinden sürekli olarak eşcinsel sapkınlığı öne çıkararak paylaşımlarda bulunan ve eşcinsel sapkınlığa özendirme çabasında olan şahsa tepki yağdı. Özellikle İzmir'de çektiği son videonun ardından sosyal medya üzerinden şahsa ve iğrençliklerine yönelik çok sayıda tepki mesajı paylaşıldı.